Elektrik direğindeki açıkta duran kablolar tehlike saçıyor

Altındağ Anafartalar Caddesi’nde aydınlatma ve yolcu durağı olarak kullanılan elektrik direğindeki açıkta duran kablolar tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Altındağ Anafartalar Caddesi’ndeki bir aydınlatma elektrik direğinde açıkta duran elektrik kabloları tehlikeye davetiye çıkarıyor. 30402 numaralı (Ulus Hal Durağı) EGO otobüs durağı tabelasının da bulunduğu elektrik direğinde sarkık şekilde duran kablolar için önlem alınması talep ediliyor.

KABLOLAR VE SİGORTALAR SARKIYOR

Tehlikeye davetiye çıkaran elektrik direğinin önünden gün içerisinde binlerce insan geçiyor. Yolcu durağı olarak da kullanılan kabloları ve sigortaları açık şekilde duran elektrik direğinin önünde çok sayıda yolcunun beklemesi ayrı bir tehlike oluşturuyor. Çevredeki vatandaşlar bu konuda bir an önce önlem alınmasını için Başkent Elektriğe çağrıda bulunarak, “Birkaç haftadır bu kablolar ve elektrik sigortaları açık ve sarkar vaziyette duruyor. Kabloların bantlanmış vaziyette olduğunu görüyorsunuz. Allah muhafaza bantlar çıksa ve birisi o kablolara dokunsa istenmeyen olaylar yaşanabilir. Onun için bir an önce önlem alınmalı” dedi.

KÖPEK ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI…

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde cins bir köpeğin gezdirildiği sırada elektrik direğindeki açık bırakılan kablolardan akıma kapılarak hayatını kaybettiğini hatırlatan vatandaşlar, “Haberlerde İstanbul’da bir köpeğin açık kablolar nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini basından gördük. Allah korusun burada da hiçbir can zarar görmesin. Kablolar kapatılsın” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-