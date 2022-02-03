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Elektrik faturalarındaki yükseliş aboneleri alternatif arayışlara yönlendirdi

Faturası meskende aylık 125, sanayide 211, iş yerinde ise 253 TL’yi geçerek ‘serbest tüketici’ olmaya hak kazanan aboneler, yüzde 10’luk indirimden faydalanmak için enerji şirketlerine başvuruyor.  
Elektrik faturalarındaki yükseliş aboneleri alternatif arayışlara yönlendirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen elektrikte serbest tüketici olabilme sınırı 2022 yılı için 1,100 kWh. Yıllık elektrik tüketimi 1,100 kWh ve üzeri olan aboneler sistemde ‘serbest tüketici’ olarak tanımlanıyor. Yani bu elektrik aboneleri, yaptıkları anlaşmalar üzerinden elektriğini istedikleri tedarik şirketinden alma hakkına sahip oluyor.

kutlu-tamay.jpgSERBEST TÜKETİCİLERİN SAYISI ARTIYOR 
TÜSİAV Enerji Platformu Başkanı ve TAMAY Enerji Danışmanlık Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Tamay, elektrik fiyatlarındaki artışlar nedeniyle daha indirimli elektrik almak isteyen serbest tüketicilerin sayısında artış yaşandığı bilgisini verdi. 

YÜZDE 10 İNDİRİM SUNULUYOR
Tamay, elektrik aboneleri, kendi elektrik tedarikçilerini seçerek ucuz elektrik kullanma imkânına sahip olabildiklerini söyleyerek, “Serbest Tüketici imkânından faydalanıp işletmeler aylık elektrik faturalarında yüzde 10 civarında indirimli kullanım yapabiliyorlar. Firma olarak tam da işin bu noktasındayız. Ülkemizin önde gelen enerji şirketleri aracılığıyla, otel, benzinlik, hastane, restoran, AVM ve inşaat şantiyeleri gibi yüksek elektrik tüketimi olan işletmelerin faturalarında özel indirimler sağlıyoruz” dedi. 

ABONELER TASARRUFA YÖNELDİ
Kutlu Tamay, bir hayli kabarık faturaların geldiği bu dönemde herkesin tasarruf yapmaya çalıştığı söyleyerek, “Enerji girdi maliyetleri arasında başı çekiyor. O yüzden herkes hesabını, kitabını dikkatli yapıyor. Daha az enerji harcayan lambalar kullanılmaya çalışılıyor. Dışarıda reklam tabelası varsa çalışma saatlerini minimuma indirmeye çalışıyorlar. Hava soğukken buzdolabını balkona koyanlar oluyor. Artık herkes enerjide tasarrufa dikkat ediyor. Sanayiciye ve büyük işletmecilere bir hayli kabarık fatura geliyor. Artık en kötü butik otele gelen aylık elektrik faturası 20 bin liradan başlıyor. Sanayi kuruluşlarının yani fabrikaların elektrik maliyetleri ise 50 ila 100 binden başlıyor. Serbest tüketici olmak isteyenlerin sayısı bir hayli çoğaldı. Elektrik faturası yüksek gelenler enerji şirketlerine başvuruyor. Serbest tüketiciye maksimum yüzde 10 gibi sağlanan indirim sağlanıyor. Faturaları binlerce lira gelenler için yüzde 10 indirim büyük bir kazanç” diye konuştu.  

“MESKEN ABONELERİ DE TEDARİKÇİ DEĞİŞTİRMEYE BAŞLAYABİLİR”
Türkiye’de internet üzerinden elektrik tedarikçisi karşılaştırmasını yapan Enerji ve Ekonomi Uzmanı Çağada Kırım, mesken abonelerinin de sanayi ve iş yerlerinde olduğu gibi elektrik tedarikçilerini değiştirmeye başlayabileceğini kaydederek şunları söyledi: 
“Düşük kademede kalmak isteyen tüketicilerin, elektrik kullanımına her zamankinden fazla dikkat etmesi gerekecek. Yine de hanedeki kişi sayısı arttıkça düşük kademede kalarak tasarruf etmek mümkün görünmüyor. Kullanım azaltılsa bile temel kullanımı aşabilecek her ekstra elektrikli cihaz, yüksek kademeye geçiş anlamına geliyor. Bu durum mesken aboneleri için de elektrik tedarikçilerini değiştirmenin yolunu açabilir. Ticarethane ve sanayi grubu aboneler uzun süredir tedarikçi değiştirebiliyor. Ancak elektrik maliyetlerinin uzun bir süredir ulusal tarife birim fiyatının üstünde kalmış olması nedeniyle serbest piyasa dinamikleri yeterince çalışmamış ve serbest tüketici uygulaması olarak bilinen cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirme uygulamasının önü tıkanmıştı. Yeni uygulama ile evler dahil tüm abone grubundaki tüketiciler için elektrik tedarikçisi değiştirmek mümkün hale gelecek. Standart orta gelirli bir hanenin elektrik faturası elektrik tedarikçisi değiştirince ortalama 996 TL yerine 800 TL gelebilecek, bu durumda bu haneler de cep telefonu numarasını taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirerek yılda en az bir fatura tutarı kadar tasarruf etmiş olacak.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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