  • BIST 2.435,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3678
  • Euro 17.5155
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 26 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 26.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 26.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 26 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 26 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

26 Mayıs 2022 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜĞDÜZ, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖNDER, AKÇAKALE 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AYDINLIKEVLER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BARAJ, 1458/7 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KARAPÜRÇEK, 381 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SAKARYA, TALATPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KÖY HİZMETLERİ, TEKKE KÜME, ÇAMÖZÜ

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKLER, GÖKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ILICA, A KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 BUĞRALAR, BUĞRALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BÜKELER, MERKEZ BÜKELER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 GÜZ, HÜSEYİN ONAT, KUZGUN, REFİK BELENDİR, YEŞİLYURT

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 435 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KONUTKENT, DUMLUPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, 467 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BİRLİK, DOĞUKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, 2689 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALTEPE, GÜZALTAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALACAATLI, 3359 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATA, 1106 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 08:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 YILDIRIMELÖREN, YILDIRIMELÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KIZILIRMAK, KIRLANGIÇ, AKDENİZ, IRMAK, TUNA, DENİZ, GÜVERCİN, EGE, 4648

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTAY, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ MESUT, 1865 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 13:33 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ALTAY, 26 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELKENT, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KARAOĞLAN, ANKARA, SAHİL, 337, 104, 338, 184., 42

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 374, HÜKÜMET, ANKARA, 375, 376, 378, 377, 379, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 184., 104, 387, 386, 385, 384, 383, ŞEHİT MURAT ALKAN, 380

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞİÇİ, BAĞİÇİ ZIRVA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇELİEVLER, 283 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 12:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Haymana planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KERPİÇ, KERPİÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHIRLIKUYU, AHIRLIKUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYI, YAZAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, ÖRENCİKBAĞLAR MEVKII_SİLİNECEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, 3101 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ARKBÜRK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇANDIR, ÇANDIR B.M Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖŞK, AKINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSRELİK, KÖSRELİK- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENYUVA, 1010 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 12:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YÜKSELTEPE, 1850 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞEFKAT, ELMAS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 KASIMLAR SALIN, KÖSELER, SALIN

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRENCİK, ÖRENCİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKDOĞAN, AKDOĞAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, AHİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 GENERAL ZEKİ DOĞAN, 524 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GENERAL ZEKİ DOĞAN, 524 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇİĞİLTEPE, 1547 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLBAYIR, 1796 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAVUTOĞLAN, DAVUTOĞLAN MÜCAVİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DAVUTOĞLAN, DAVUTOĞLAN MÜCAVİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARIYAR, SARIYAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, MEVLANA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞENTEPE, GÖKNAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.05.2022 11:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 CUMHURİYET, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSRELİKKIZIĞI, KÖSRELİKKIZIĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 ANKARA, İNCİRLİK

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEYMENLİ, SEYMENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 MALIKÖY DÖKÜMCÜLER OSB, ANKARA DÖKÜMCÜLER İHTİSAS OSB 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİ EVRAN, 225 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 FEVZİ ÇAKMAK, 37 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

 ŞEBEKE ARIZASI

 VARLIK, YILDIZELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

İLGİLİ HABERLER:

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari.jpg

Su Kesintisi 26 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 

Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 26 Mayıs 2022

2022-baraj-doluluk-manset-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ASMMMO seçimlerinde Değişim Grubunu temsil edecek adayların tanıtımı yapıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 03:03
  • Aynı Döngü İçerisine Girmek26 Mayıs 2022 Perşembe 02:02
  • Or-An’daki katlı kavşak yapımı sırasında iş makinaları tozu dumana katıyor25 Mayıs 2022 Çarşamba 05:05
  • Sigara…25 Mayıs 2022 Çarşamba 04:04
  • Soğuksu Milli Parkı’nda dağ bisiklet yarışması düzenlenecek25 Mayıs 2022 Çarşamba 03:03
  • DSÖ Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder :"Tütün endüstrisi boş durmuyor"24 Mayıs 2022 Salı 03:20
  • Kurban pazarlığı erken başladı 24 Mayıs 2022 Salı 02:25
  • 2,5 yaşındaki minik İsmail 20 gündür ilaç içemiyor!23 Mayıs 2022 Pazartesi 05:05
  • Tarihi Dizilerden Öğrenmek23 Mayıs 2022 Pazartesi 04:04
  • Hüseyingazi Tepesi'nde uçurtma festivali düzenlendi23 Mayıs 2022 Pazartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti