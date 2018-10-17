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Elektrik Kesintisi 28 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 28 Ocak 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 28.01.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 28 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 28.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 28 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

28 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Altındağ planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖRNEK, TURGUT ÖZAL 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZÜBEYDE HANIM, TURGUT ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Ayaş planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ILICA, A KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 11:37 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACIMEMİ, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Bala planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÖSELİ, KÖSELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Beypazarı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BEYTEPE, MERDİVENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAŞAĞAÇ, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çamlıdere planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYABAŞI, ÇALIKIRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Çankaya planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 METİN AKKUŞ, 769 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÇAYYOLU, ÇAYYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAK, 265 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÖVEÇLER, ŞEFTALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:03 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 MUTLUKENT, GÖKIRMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 12:09 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DODURGA, 5112 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SANCAK, KAHİRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 NASUH AKAR, TÜRKOCAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATA, 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEVLET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Çubuk planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878

 

Etimesgut planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 2700, ÜNİVERSİTE

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 CAMİİ, KERVAN, M.AKİF ERSOY, ?!, İSTASYON, PROF DR.OSMAN DURMUŞ, 7, ANKARA, ŞEHİTLER, GÜL, HASTANE-, TEPE, ŞEHİT MEHMET IŞIKLI, ANKARA-, HASTANE, 5, HARMANLI, MENEKŞE, ÇAY, ÇORUM-, PROF.DR.OSMAN DURMUŞ, ZİRVE, ÇAMLICA, ÇAM, 1, 4, ÇORUM, PROF .DR.OSMAN DURMUŞ, 2, GENÇLİK, KORU, ŞAHİNTEPESİ, 6, ÇAKIL, PAZAR, 1., ÇİLEK, HÜSEYİN GAZİ, İNCİ, HARMAN, ÇİMEN, ÇİĞDEM, KİREMİT, MEYDAN, NERGİZ, KARLI, ULUSOY, GÖKTEPE, GÜNEŞ, KILIÇ, ATATÜRK, 102, BEYAZIT, YILDIZ, TUNA, 1453., AY, İĞDELİ, ÇAYKARA, FATİH, BEŞ EVLER, RÜZGARLI, ŞAHİN, YEL, ALAN, SELVİ, FEVZİ ÇAKMAK, PINAR, İSTİKLAL, OSMAN BEY, KESKİN -D -7125, DERYA, ÇITIRIK, SEYDA, 3, BİLİNMEYEN/19, GAZİ MUSTAFA KEMAL, BALKAN, FİDAN, ARI, ŞEHİT ER RECEP ŞAHİN, 10., GÜVEN, TÜRKMEN, HALI SAHA, KUM, DİKMEN, 75, KOOPERATİF

 

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 237, ÜÇ ŞEHİTLER, 240, 235, 229

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAHÇEKAPI, 2480 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ERYAMAN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SÜVARİ, TEMEL REİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, 864 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ŞAFAK, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 HACILAR, 1022 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SEĞMENLER, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Güdül planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUKARI, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYI, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 SARAY, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATATÜRK, 29 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kalecik planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİKEMALŞENYURT, 3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AHİKEMALŞENYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Keçiören planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ATAPARK, ÇAMBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKÇAY, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Mamak planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GENERAL ZEKİ DOĞAN, 524 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PEYAMİ SAFA, 354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 AKDERE, SOĞUKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 GÖKÇEYURT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 ÜREĞİL, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Nallıhan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 NASUHPAŞA, NASUHPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Polatlı planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 ZAFER, ÇİFTÇİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

Pursaklar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 TEVFİK İLERİ, 1575 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUNUS EMRE, BEREKET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 YEŞİLOVA, 2. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 YUSUFKUYUSU, YUSUFKUYUSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Sincan planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 FATİH, İNÖNÜ.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 PLEVNE, PAZAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BATI SİTESİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETGÜL, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 BURÇ, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 09:37 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 KAYALAR, 820 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

 

 ŞEBEKE ARIZASI

 DEMETEVLER, KERKÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

 

 

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