Elektrik Kesintisi 28 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 28.01.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 28 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
28 Ocak 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELHİSAR, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 11:35 'da verilmesi planlanmaktadır.
Altındağ planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ÖRNEK, TURGUT ÖZAL 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, TURGUT ÖZAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ILICA, A KÜMESİ ILICA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 11:37 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACIMEMİ, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878
ŞEBEKE ARIZASI
KÖSELİ, KÖSELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Beypazarı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, MERDİVENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAŞAĞAÇ, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KAYABAŞI, ÇALIKIRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YARDERE, ELMAÇUKURU, SAKIZLI, MERKEZ, HARMANYAZI, ÇARCİNA, KIZILAĞAÇÇUKURU, TARAKÇI, YEMENİ, YALNIZÇAM, KÖYYERİ, SAZAK, AŞAODAY, KARAHACILAR, ÇAMPINAR, KIŞLACIK, TAŞGELİK, KADIYUSUF, CAMİ YANI, KARTAL, SUBAŞI, ÇÖLMEK, SOLTU, ARPALIKBAŞI, ORZA, YENİ, AŞA KAYA, CABINA, MUŞNA, ISIRGANLIK, KARA KESTANE, TÜLEK, KALAFAT, KERİMLER, KUZ, YAYLA, CUFANA, ORTA, DEMİRCİ, MACAR, YUKARIKARAHASAN, KONAK, ZONYA, ELMEDÜZÜ, TEPE, ALTIKULAÇ KADI, KADI, KARŞIYAKA, KÖYÜN KENDİSİ, TERZİ, DEŞDİ ELMA, YUKARI, ESKÖY, GÖYNÜKLER, KERİM, HATİP, ABDULLAH, GÜLEN, TEKECİ, ÇAY, YUKARI OFAY, HAMZA, KURTLAMA, AŞAĞIKARAHASAN, MUMLAR, DÖNGEL PINARI, DİKMEN, GÜRPINAR, ÖZLÜ, DUMANLAR, GÜNEY, BÜYÜKDÜZ, AKÇAM MACA, MANAV, İMAM, YUMRU, MÜSELLİM, TEKEROĞLU, PAŞA, PAN AHMET, ALAHASAN, AŞAĞI, DEMİRCİOĞLU
ŞEBEKE ARIZASI
METİN AKKUŞ, 769 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, ÇAYYOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAK, 265 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÖVEÇLER, ŞEFTALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:03 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, GÖKIRMAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 12:09 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DODURGA, 5112 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SANCAK, KAHİRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
NASUH AKAR, TÜRKOCAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATA, 1071 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEVLET, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 11:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
Çubuk planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878
Etimesgut planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2700, ÜNİVERSİTE
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CAMİİ, KERVAN, M.AKİF ERSOY, ?!, İSTASYON, PROF DR.OSMAN DURMUŞ, 7, ANKARA, ŞEHİTLER, GÜL, HASTANE-, TEPE, ŞEHİT MEHMET IŞIKLI, ANKARA-, HASTANE, 5, HARMANLI, MENEKŞE, ÇAY, ÇORUM-, PROF.DR.OSMAN DURMUŞ, ZİRVE, ÇAMLICA, ÇAM, 1, 4, ÇORUM, PROF .DR.OSMAN DURMUŞ, 2, GENÇLİK, KORU, ŞAHİNTEPESİ, 6, ÇAKIL, PAZAR, 1., ÇİLEK, HÜSEYİN GAZİ, İNCİ, HARMAN, ÇİMEN, ÇİĞDEM, KİREMİT, MEYDAN, NERGİZ, KARLI, ULUSOY, GÖKTEPE, GÜNEŞ, KILIÇ, ATATÜRK, 102, BEYAZIT, YILDIZ, TUNA, 1453., AY, İĞDELİ, ÇAYKARA, FATİH, BEŞ EVLER, RÜZGARLI, ŞAHİN, YEL, ALAN, SELVİ, FEVZİ ÇAKMAK, PINAR, İSTİKLAL, OSMAN BEY, KESKİN -D -7125, DERYA, ÇITIRIK, SEYDA, 3, BİLİNMEYEN/19, GAZİ MUSTAFA KEMAL, BALKAN, FİDAN, ARI, ŞEHİT ER RECEP ŞAHİN, 10., GÜVEN, TÜRKMEN, HALI SAHA, KUM, DİKMEN, 75, KOOPERATİF
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
237, ÜÇ ŞEHİTLER, 240, 235, 229
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2480 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SÜVARİ, TEMEL REİS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, 1084 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TAŞPINAR, 1218, 2889, 2855., 2908, 2800, AYDINLAR, AHİBOZ, AHLATLIBEL MEVKİ, 2907, 2884, 2842, HÜRRİYET, 2888, 439, 1821, 2881, 2846, ÇORUM, 2887, TURGUT ÖZAL, TAHİR ŞİMŞEK, 2849, 2848, 2873, 2868, 2870, 2872, 2891, 2897, 2880, GÖLSİTE KOOP., 2883, 1827, 2864, 1237, 2892, 1219, AKBULUT, 2867, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2900., KIZILCAŞAR, 2909, 1215, 2871, 2869, 2845, 2886, 2856, 2866, 1906, 140, 2857, 1214, 2865, 3035, 2879, 2821, 2878
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, 864 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAFAK, 832 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1022 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1103 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SEĞMENLER, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KIZILCAŞAR, 1097 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KAYI, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, 29 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AHİKEMALŞENYURT, 3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:07 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
AHİKEMALŞENYURT, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ATAPARK, ÇAMBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
AKÇAY, ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GENERAL ZEKİ DOĞAN, 524 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PEYAMİ SAFA, 354 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AKDERE, SOĞUKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÖKÇEYURT, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÜREĞİL, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
NASUHPAŞA, NASUHPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
ZAFER, ÇİFTÇİLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 10:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Pursaklar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
TEVFİK İLERİ, 1575 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, BEREKET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLOVA, 2. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YUSUFKUYUSU, YUSUFKUYUSU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, İNÖNÜ.. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PLEVNE, PAZAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, FATİH SULTAN MEHMET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BURÇ, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 09:37 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYALAR, 820 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 28.01.2022 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
DEMETEVLER, KERKÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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