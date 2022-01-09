Elektronik Malzeme Satıcıları Odası Başkanı Necati Koyuncu stokçuları uyardı

Elektronik Malzeme Satıcıları Odası Başkanı Necati Koyuncu, stokçuluk yapmamaları konusunda esnafa uyarılarda bulunarak, “Malı stoklarsanız zarar edersiniz." dedi.

Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necati Koyuncu gazetemize konuştu. Koyuncu, esnafa stokçuluk yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak, “Malı stoklarsanız zarar edersiniz. Döviz kuru çok oynak. Geçtiğimiz günlerde dolar yüksek seviyedeyken mal alıp stoklayan herkes zarar etti. Birçoğu da batarak kepenk kapatmak zorunda kaldı” dedi.

MALZEMELERİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ İTHAL

Elektronik malzemelerin büyük bir bölümünün yurtdışından temin edildiğini kaydeden Koyuncu, bu yüzden dövizdeki oynaklığın işleri olumsuz etkilediğini söyledi. “Her gün dövizin yükseldiği veya düştüğü bir ortamda stoklarımızdaki mallar tükenince yerine hangi kuru esas alarak ürün koyacağız” diyerek sitemde bulunan Koyuncu, “Tedariklerimizi hangi kur üzerinde yapacağız? Bu nedenle mutlaka kurda istikrar sağlanmalı” dedi.

FIRSATÇILAR VAR

Koyuncu, yüksek kurdan malzeme alan esnafın dolar kurunun gerilemesiyle malzeme fiyatlarını düşürmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, “Birçok sektördeki fahiş fiyat artışlarının döviz kurundaki artışın yanı sıra fırsatçılardan da kaynaklanıyor. Şu anda kurdaki dalgalanma nedeniyle belirsizlik hat safhada. Hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde herkes aynı sıkıntıları yaşıyor. Bu durum esnafın işlerini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

DÖVİZ BAZ ALINMASIN

“Yurt dışından gelen mallar Türkiye’ye girerken Türk parasına çevrilerek satılsın” diyen Koyuncu, “Türkiye’ye gelen mallar dolar kuru üzerinden piyasaya sürülmesin. Malzeme satanlar dolar kurunu baz alarak satış yapıyor. Bana göre elektronik malzemelerin dövize endeksli olmaması lazım. Türkiye’ye girişte dolardan Türk lirasına dönüşerek satışları yapılmalı” dedi.

STOKÇULARI UYARDI

Esnafa stokçuluk yapmamaları yönünde çağrıda bulunan Koyuncu, “Stoklarsanız zarar edersiniz. Geçenlerde olduğu gibi yüksek meblağlarda stok yaparsanız zarar eder ve batarsınız. Çoğu esnaf zararını kurtaramadı” şeklinde konuştu.

KUR ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Son iki haftalık süre içerisinde doların düştüğünü ancak şu sıralar tekrar artmaya başladığını hatırlatan Koyuncu, “Biz kesinlikle ve kesinlikle bu kur artışlarının önüne geçilmesini, mümkün olduğu kadar sabit bir seviyede tutulmasını istiyoruz. Aşırı derecede artışlar esnafımızı zor duruma düşürüyor. Böyle olunca çoğu esnaf dükkânını kapatmak zorunda kalıyor. Belirli bir süre esnaflık yapma vazifesinin gerçekleştirdikten sonra Kredi Kefalet Kooperatifine başvurarak para talep ediyorlar.”

ESNAF BİTME NOKTASINDA

“Bunların ödeme zorlukları meydana geliyor. Vatandaş aldığı parayı malzemeye yatırıyor. Yüksek değerden malzeme aldıysa yerine aynı paradan koyamadığı için maddi zararlar meydana geliyor. Bu zararda esnaflığı bitirme noktasına geliyor. Ekonomik sıkıntılar aileler içerisinde boşanmaların, intihar vakalarının önünü açıyor” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA