Elmadağ Tatlıca Mahallesine yapılan anıt vatandaşı selamlayacak

Elmadağ Belediyesi’nce ilçeye seyir terası ve bayrak anıtı yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışı yapılacak olan “Şehit Yavuz Kıvrak Bayrak Anıtı Ve Seyir Terası"nın tüm hazırlıkları bitti.