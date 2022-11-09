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Elmadağlı: “200 kişi başvursa hepsi istihdam edilir”

Ankara Servis Araçları İşletmecileri ve Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, sektördeki en büyük sorunun eleman açığı olduğunu söyleyerek “Şuan Ankara’da 200 şoför iş başvurusu yapsa hepsine istihdam sağlanır” dedi.
Elmadağlı: “200 kişi başvursa hepsi istihdam edilir”

Son yıllarda yaşadığımız pandemi süreci içinde en çok etkilenen esnaf kollarından olan Ankara Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı gazetemize konuştu. Başkan Elmadağlı, servisçi esnafını şuanda en çok sektörde yaşanan eleman açığının etkilediğini söyledi. Elmadağlı, araçlarda çalışacak şoför bulamadıklarını belirterek şuan Ankara’da 200 şoför iş başvurusu yapsa hepsine istihdam sağlanacağını söyledi. 

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 ELEMAN AÇIĞI ÇOK BÜYÜK 

Ankara Servis Araçları İşletmecileri ve Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, “Servisçi esnafını şu dönemde zorlayan konuların başında yaşadığımız eleman eksikliği ve akaryakıt giderleri, araç bakımları, yüksek çıkan muayene ücretleridir. Elemanlarımız pandemi sürecinde kuryeci oldu ve geri dönmedi. Şuan sektörde çok büyük eleman açığı var. Servisçi esnafı şehir içi toplu taşıma yapan esnaftan akaryakıt konusunda ÖTV ya da KDV alınmaması gibi özel bir iskonto yapılmasını talep ediyoruz. Esnafımızı ilgilendiren trafik sigortaları 4 bin liradan başlayarak yükselip gidiyor. Bu konu hakkında çalışma yapılmasını istiyoruz. Esnaf olarak bizlere yapılan indirimler vatandaşa yansıyacaktır” dedi. 

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 “ÇALIŞMA YAŞ SINIRI 69 OLSUN” 

Başkan Elmadağlı, “Tüm Türkiye’de esnafımızın çektiği en büyük sıkıntı şoför sıkıntısı araçlarımızı kullanacak çalışacak şoför bulamıyoruz. Okul servis taşıtlarımızda 65 yaş sınırı var. Bu yaş pandemi de 69 yaşa çıktı. Bu yaş sınırının piyasanın rahatlaması için okul servis araçlarında da kullanılmasını istiyoruz. Ankara da şuan 200 şoför iş başvurusu yapsa hepsi işe başlayacak durumda. Şoför ihtiyacımız var. Pandemi döneminde şoförlerimiz kuryecilere yöneldi ve mesleğe geri dönmedi bu durumda bizim sektörde eleman açığına neden oldu. Şoförlerimizin sicilinin temiz olması, SRC Belgesi, MYK Belgesi, pisiko teknik belgesi ve halk eğitimden aldığı sürücülüğe uygunluk belgesi olacak. Bu belgelerin toplam maliyeti 4 bin civarında tutuyor. Altta yetişmiş eleman olmadığı için ve 65 yaş sınırı olduğu için servisçiler esnafı olarak şoför bulamıyoruz. Biz esnaf olarak uygun kişilerin şoför olarak başvurularda bulunmasını ve yaş sınırının 69 yaşa çıkartılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 “ÇALIŞMA ŞARTLARI UYGUN” 

Elmadağlı çalışma şartlarının uygun olduğunu vurgulayarak, “Şuan 26 yaşının üstünde uygun ehliyeti olan ve yeterlilik belgelerini alan vatandaşları şoför olarak işe alabiliriz sektörde çok büyük bir eleman açığı var. Ankara’da aynı anda 200 şoför adayı başvursa işe alımı yapılır. Çalışma saatlerimiz zaten devletin sınırladığı saatlerde uygun saatler maaş olarak en düşük asgari ücretlendirme ve sigortası yapılıyor. Personel taşımacılığında SRC belgesi çalışmak için yeterli oluyor ”dedi.  

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 “ESNAFIN PARASINI ÖDEMEYEN FİRMALAR VAR” 

“Pandemi sürecinde servisçiler esnafı olarak çok sıkıntı çektik” diyen Elmadağlı, “Pandemi sürecinde çalışamadık. Firmalar araçlarımızı çekti ve uzun süre araçlarımız boşta kaldı. Birçok arkadaşımız arabalarını sattı. Birçok esnaf arkadaşımız farklı işlere yöneldi. Biz ticaret odasına bağlı firmalarla çalışıyoruz. Bu firmalar hala devletin parasını ödediği halde esnafımıza zamanında parasını ödemiyor. Bu durumda esnafımıza sorun çıkarıyor. Servisçi esnafımızla alakalı tüm Türkiye genelinde şunda okul taşıtı çalıştırılma yaşı pandemiden dolayı 15 yaşa çıkarıldı. Ama 2023 yılında tekrar 12 yaşa düşürülecek. Biz bu 15 yaşın kalıcı olmasını ya da bir süre daha devam etmesini istiyoruz. Bu durumda esnafımızı çok rahatlatacak” şeklinde konuştu. 

 “BİZE VERİLEN DESTEK VATANDAŞA DA YANSIR” 

Sektördeki eleman açığını ve yaşadıkları sorunları anlatan Ankara Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı son olarak şu sözlere değindi, “Devletten beklentimiz eksikliklerimizin giderilmesi ve bizlere kolaylık sağlanması devletimizin bize verdiği destekler vatandaşlara yansıyacaktır. Bizim sektörümüz önem gösterilmesi gereken dikkat isteyen bir sektör. Bu işi yapmak isteyen şoför arkadaşları bekleriz çok sayıda şoför açığımız var.”   

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA

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