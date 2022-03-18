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Emek vermeden olmuyor

Üst üste iki kez paralimpik olimpiyatlarında altın madalya kazanarak adını tarihe yazdıran masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk Başkent’te üniversite öğrencileriyle buluştu.
Emek vermeden olmuyor

2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler Şampiyonu Abdullah Öztürk, engel tanımayan hikâyesini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Trabzon’dan Ankara’ya eğitim için gelen Öztürk, hocasının; “Sizi dünyanın en iyisi yapacağım” sözüyle masa tenisine başladığını belirterek, “Bu spora 16 yılımı verdim. Rakiplerim günde 3 saat çalışıyorsa ben 6 saat çalıştım. Emek vermeden, fedakârlık yapmadan hiçbir başarı elde edilmiyor” dedi.

MASA TENİSİ İLE ANKARA’DA TANIŞTI 

Üst üste iki kez altın madalya kazanan tek paralimpik sporcu olan Öztürk, Trabzon’dan Ankara’ya, Ankara’dan Tokyo’ya uzanan hikâyesini Çankaya Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Öztürk,  “Trabzon’da doğdum ve orada eğitime başladım. Bir müddet sonra öğrenci azlığından dolayı sınıfımız kapandı. Ankara’da engelliler okulu olduğunu öğrenince eğitimim için ailemle birlikte Ankara’ya taşındık. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da tamamladım.”

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“SİZİ DÜNYANIN EN İYİSİ YAPACAĞIM”

 “Masa tenisi ile yine okulum sayesinde tanıştım. Teneffüs aralarında masa tenisini arkadaşlarla hobi amaçlı oynuyorduk. Bizi yetiştiren hocamız İlhami Kılınçkaya, bir hafta sonu okulumuza geldi. ‘Ben Milli Takım antrenörüyüm, sizleri dünyanın en iyisi yapacağım’ dedi. Biz de yatılı okulda okuduğumuz ve çok fazla sosyal aktivemiz olmadığı için ‘Tamam hocam, deneyelim’ diyerek başladık” ifadelerini kullandı.

EMEK VERMEDEN OLMUYOR

16 yıldır masa tenisi oynadığını ve büyük çaba sarf ettiğini kaydeden Öztürk, “Olimpiyatlarda bu başarıları elde edebilmek için masa tenisine 16 yılımı verdim. Hiçbir şey gerçekten kolay olmuyor. Emek vermeden, fedakârlık yapmadan hiçbir başarı elde edilmiyor. Diğer ülkelerdeki rakiplerim günde 3 saat antrenman yapıyorsa ben 6 saat yaptım” dedi.

SPOR HASTALIĞINI DURDURDU

Kas erimesi rahatsızlığı olduğunu ve masa tenisi sayesinde hastalığının ilerlemediğini belirten milli sporcu Öztürk, “Ben spor yaptığım sürece bu hastalık ilerlemeyecek. Reflekslerimin zayıflamaması için her gün antrenman yapmak zorundayım. Spor yapmaya her zaman devam edeceğim” diye konuştu.

Engelli bireyler konusunda topluma mesaj veren Öztürk, “Çevrenizde engelli birini gördüğünüzde ona acımayın, yardımcı olabileceğiniz konularda tabi ki yardımcı olun ancak onun yapabileceği konularda yardım etmeye çalışmayın, onlarla arkadaş olun” tavsiyesinde bulundu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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