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Emlakçılığın temeli güven ve iletişim

Çankaya’da 13 yıldır emlakçılık yapan Berkin Livan emlakçılara olan güvensizliğe dikkat çekerek, “Ülkemizde herkes bu işi yapabileceğini düşünüp ofis açtığı için kalite düşüyor. Bu durum da emlakçılara karşı güvensizlik oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Emlakçılığın temeli güven ve iletişim

Başkentin İşçi Blokları Mahallesi’nde uzun yıllardır emlakçılık yapan Berkin Livan mesleğine olan güvensizlikten memnun olmadığını söyledi. Gazetemize konuşan Livan mesleğindeki en önemli iki faktörün güven ve iletişim olduğunu belirterek, “Emlakçılık özellikle ülkemizde pek yatırım istemeyen bir meslek olduğu için herkes emlakçılığa girebiliyor. Bu durum ülkemizde emlakçılara bir güvensizlik oluşmasına da sebep oluyor. Bu işin temeli güven ve iletişim. Günümüzdeki gayrimenkul fiyatları da mesleğimizi çok etkiliyor.  Ev fiyatları yükseldikçe satışlar azaldı. Ben bu fiyatların düşeceğini sanmıyorum fakat bir süre sonra sabit duracağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

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 “HERKES EMLAKÇI OLAMAZ” 

Mesleğinden çok memnun olmadığını belirten Livan, emlakçılığın özellikle ülkemizde pek yatırım gerektirmeyen bir meslek olduğu için herkesin emlakçılığa girebildiğini söyledi. İnsanların bu işin kolay olduğunu düşünerek ofis açtığına dikkat çeken Livan, sonrasında işin içinden çıkamayarak ofisini kapatan çok insanın da olduğunu söyledi. Livan sözlerine, Bu iş için tecrübe ve bilgi birikimi gerekiyor. Benim babam kooperatifçilikten geldiği için ben onun tecrübelerinden çok faydalandım ve çok desteğini aldım. Türkiye’de emlak sektöründeki kalite düşük çünkü herkes bu işi yapabileceğini sanıp atılıyor. Bu durum ülkemizde emlakçılara bir güvensizlik oluşmasına da sebep oluyor. Ben bu durumun bir düzenlemeye sokulması gerektiğini düşünüyorum çünkü herkes emlakçı olamaz şeklinde devam etti.

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 İŞİN TEMELİ GÜVEN VE İLETİŞİM 

Emlakçılıkta en önemli faktörün iletişim olduğunu ve devamında da güvenin geldiğini belirten Livan, örneğin bir müşterisine daire gezdirirken kurduğu iletişimin çok önemli olduğunu söyledi. Hem dairenin müşteriye tanıtılmasının hem de çok fazla konuşulmaması gerektiğinin altını çizdi. Verdiği örnek üzerinden konuya devam eden Livan, “Müşteriler evi gezerken evin iyi yanlarını ve kötü yanlarını görüyor. Sen o sırada çok konuşursan insanlarda sana karşı bir güvensizlik oluşuyor. Genelde ben müşterilerin sorularına cevap verirken konuşurum. Bir de bu meslekte tanınmak ve çevre edinmek de önemli. İyi anlamda tanınmam ve insanları bana referans olması şu anda işlerimi devam ettirebilmemi sağlıyor. Yaklaşık 5-6 senedir referanslar üzerinden devam ediyorum. Bu meslekte güven sağlamak da çok önemli. Bunu da dürüstlükle sağlayabiliyorsunuz. Bu işin temeli güven ve iletişim” ifadelerini kullandı.

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 FİYAT ARTIŞLARI NORMAL DEĞİL 

Emlak piyasasındaki fiyat artışlarını normal bulmadığını söyleyen Berkin Livan, satılık bir ev üzerinden verdiği örnekte evin fiyatının dokuz ay içinde üç katına çıktığını belirtti. Ev fiyatlarının bu kadar yükselmesinin kiraları da otomatik olarak yükselttiğine dikkat çeken Livan, “Çünkü bu evi bu fiyata alan ev sahibi yatırımına geri dönüş sağlamak için kirayı arttırıyor. İşçi Blokları Mahallesi’nde kiraların bu kadar yüksek olmasında bir sebep daha var bu da ODTÜ’nün yanında bulunuyor olması. Burası öğrenci bölgesi olduğu için fiyatlar diğer yerlere göre daha yüksek. Çünkü öğrenciler 2-3 kişi bir araya gelerek evlere çıkıyor. Ev sahipleri de bu durumu bildiği için kiraları diğer bölgelere göre daha yüksek tutuyor. Ben bu fiyatların düşeceğini sanmıyorum fakat bir süre sonra sabit duracağını tahmin ediyorum” açıklamasını yaptı.

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 EV SATIŞLARI DURMA NOKTASINDA 

Emlak sektöründe gayrimenkul satışının oldukça azaldığına dikkat çeken Livan bu durumu ev fiyatlarının yükselmesine bağladı. İnsanların ekonomik dengesizlikten dolayı geleceği tahmin edemedikleri için gayrimenkule yatırım yapmaktan kaçındığını belirten Livan, kendisinin de insanlara yatırım amaçlı ev almayı tavsiye etmediğini söyledi. Ev satışlarının durma noktasına geldiğinin altını çizen Livan, “Emlakçı olarak kazancımda ciddi bir düşüş oldu. Özellikle pandemiden sonra kazancımın neredeyse yarı yarıya düştü diyebilirim. Kiralama işleri de eskisi gibi değil. İnsanlar kendi aralarında ev devirleri yapıyor veya yurtlara yöneliyorlar. Bu yüzden de bizim kazancımız düşüyor. Ekonomideki fiyat artışları bütün sektörleri etkiledi. Aileler de bu yüzden ekonomik stratejiler uygulamaya başladı. Bu sebeplerden dolayı kiralama piyasası da ciddi bir düşüş yaşadı” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA

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