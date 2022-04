LGS’ye hazırlanan öğrenciler profesyonel desteğe ve yardımcı kaynak eserlere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada “ En çok satan LGS Soru Bankası nerede bulunur? ” sorusunun cevabı araştırılıyor. Sizler için derledik:

ÖSYM’nin barajları kaldırmasıyla birlikte artık daha fazla öğrencinin YKS’ye ilgi gösterdiği bir gerçek. Malum 2022 YKS’ye başvuruda önceki yıla oranla yüzde 24 artış oldu. Artık öğrenciler, baraj puanına bakılmaksızın üniversite tercihinde bulunabilecek.

ÖNCE LGS

Tabi iyi bir üniversitenin yolu iyi bir liseden geçiyor. Bunun YKS’de başarı için iyi bir liseden mezun olmanın önemi malum. Bu noktada LGS kritik oranda önem kazanıyor. Tıpkı YKS gibi LGS adayları da hazırlık sürecinde profesyonel desteğe ve yardımcı kaynak eserlere ihtiyaç duyuyor. Peki en çok satan LGS Soru Bankası nerede bulunur ? LGS soru bankaları na geçmeden önce YKS soru bankalarının öneminden bahsetmek gerekirse; ölçme ve değerlendirme eğitim sistemlerinin en önemli vazgeçilmez temel bir unsuru olarak karşımıza çıkmakta. İster yönlendirmeli, uygulamalı eğitim modeli olsun; ister sınava dayalı eğitim modeli olsun her iki modelde de ölçe ve değerlendirme başat rol oynamakta. Hangi öğrencinin hangi okulda okuyacağı ve ardından hangi meslekte iş bulacağı büyük oranda yapılan farklı ölçme ve değerlendirmeler sonucunda şekillenmekte. O halde ölçme ve değerlendirme öğrenci hayatında büyük önem Arz etmekte.

SINAV HAYATIN BİR GERÇEĞİ

Türkiye’de ara sınıflarda başarı oranını ölçmek için sınavlar yapıldığı gibi 8. Sınıf ile 12. sınıfta öğrencilerin kaderlerini şekillendiren hayati öneme sahip iki sınav yapılmakta. LGS ile YKS Türkiye’de milyonlarca öğrencinin hayatını derinden etkilemekte. O halde henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştirilmekte. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştirilmekte. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutulmakta. Meslek hayatında ise yükselme ve derece elde etme de yine bir sınav sonucuna göre belirlenmekte. Yani sınav hayatın önemli bir gerçeği olarak karşımızda durmakta.

EN ÇOK SATAN LGS SORU BANKASI NEREDE BULUNUR?

Gelelim en çok satan LGS soru bankası nerede bulunur sorusunun cevabına: Sınavlar sonucunda iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

PROFESYONEL DESTEK GEREKLİ

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor. Yardımcı kaynak öğrencinin başarısında birebir etki sağlıyor. Yardımcı kaynaklarda ise konu anlatımları ve soru bankaları büyük önem taşıyor.

ÖSYM TARZINA UYGUN SORU BANKASI

Peki “konu anlatımı mı yoksa soru bankası mı daha önemli?” denilirse… Böyle bir soruya verilecek cevap hiç şüphesiz soru bankası olacaktır. Çünkü konu anlatımına erişmek günümüz itibariyle son derece kolay gözükmekte. Ancak aynı durumu soru bankaları için geçerli değil maalesef. Çünkü piyasada bol miktarda soru bankaları mevcut fakat burada da karşımıza nitelik ve kalite çıkmakta. ÖSYM tarzına uygun ve aday öğrenciye katkı sağlayacak soru tiplerine ulaşmak bir hayli önemli. Gerçek YKS ve LGS sınavlarında öğrencinin işini kolaylaştıran ve başarı oranını etkileyen soru tiplerini yakalamak önemli bir etken olarak öğrencileri beklemekte.

TEK ALANA FOKUSLANMAK FARK YARATIYOR

İşte bu noktada karşımıza önemli bir kuruluş çıkıyor. Yarım asra dayanan tecrübe ve birikimiyle öğrencilerin en önemli adreslerinden birisi olarak İşler Kitabevleri, 40’a yakın yayınevinin soru bankalarını öğrencilerin hizmetine sunuyor. Her birisi kendi alanında uzmanlaşmış geniş ve tecrübeli bir kadro tarafından hazırlanan soru bankaları günümüz itibariyle en başarılı soru bankaları olarak addediliyor. Örneğin İşler Kitabevlerinde bulunan soru bankaları bir yayınevinin özel ihtisas alanına girebiliyor. Bir yayınevi bütün ürünlerini tek bir branş üzerine üretebiliyor. Yayınevi idarecilerinin ve yazar kadrosunun tek bir branşa fokuslanması hazırlanan ürüne kalite olarak yansıyor.

EN ÇOK SATAN YKS SORU BANKASI HANGİSİ?

Gelelim en çok satan YKS soru bankası hangisi sorusunun cevabına.. Öyle ki; tek branş üzerinde çalışan çok sayıda yayınevi olabiliyor ve her birisi kendi alanında farklılıklar gösterebiliyor. Örneği kimi yayınevi Matematik branşında orta seviye olarak bilinirken kimi kolay kimisi de zor seviye olarak değerlendiriliyor. Hatta içlerinden bir yayınevi soru bankalarını kolaydan zora doğru seviyelere ayırabiliyor. Her seviyeden her öğrencinin durumuna göre özel soru bankaları oluşturulabiliyor. Biraz ilgili öğrenci ve kendisini yönlendiren rehber hocalar hangi yayınevinin hangi tip YKS soru bankası hazırladığını en doğru biçimde analiz edebiliyor. Burada rahatlıkla ilgili aday öğrenciler ile rehber öğretmenleri kitap sarrafı olarak nitelendirebiliriz. İşler Kitabevlerine giren ilgili bir öğrenci binlerce YKS soru bankası arasından işine yarayacak soru bankasını elleriyle koymuş gibi bulabiliyor. Bir süre sonra İşler Kitabevlerinin raflarını reyon görevlisi kadar ezbere bilen öğrencilere rastlayabiliyorsunuz. Öte yandan İşler Kitabevleri uyguladığı fiyat politikasıyla öğrenci dostu olarak biliniyor. En uygun fiyatlı soru bankalarını İşler Kitabevlerinde bulmak mümkün. Tabi bu durumda öğrenciler daha fazla kitap alarak gerçek sınavlarda kendi işlerini başarı oranlarını kendi lehlerine çevirebilmekte.

İŞLER KİTABEVLERİ 50 ŞUBEYLE HER YERDE

An itibariyle 500 şubeye ulaşan İşler Kitabevleri Türkiye’nin her yerine ulaşmak üzere en geniş dağıtım ağına sahip. Raflarında sadece sınava hazırlık kitapları bulunduran İşler Kitabevleri bu alanda ihtisaslaşan tek kuruluş. Raflarında kırtasiye ürünleri ile kültür kitaplarına dahi yer vermeyen İşler Kitabevleri, aday öğrencilerin dikkatlerinin başka alanlara dağılmamasına azami özen gösteriyor. Bu yönüyle sınav denilince, YKS denilince, LGS denilince, KPSS denilince akla ilk gelen kuruluş İşleri Kitabevleri oluyor. İşler Kitabevlerinde çeşit olarak binlerce; ücret olarak en uygun fiyatlı YKS, TYT, AYT, LGS ve KPSS soru bankalarına erişmek mümkün.

