En hızlı deneme sınavı hangi adreste?

Gerek KPSS gerekse LGS ve YKS'ye hazırlanan adaylar artık deneme sınavlarının önemini son derece doğru kavramış vaziyetteler.

Türkiye’de bugünkü sistemde sınavlar eğitim ve öğretimin en önemli parçası. Sınavlarda başarıya giden yolun en önemli unsurlarından birisi ise hiç şüphesiz deneme sınavları. Deneme sınavları sonrası yapılan analizler, çalışma takvimini oluşturmada ve eksikleri görmede en önemli uyarıcı etken. Ayrıca gerçek sınav ortamına hazırlıkta ve performans artırmada kritik değere sahip bir antrenman...

KAYNAK SEÇİMİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Hem LGS hem YKS hem de KPSS'ye hazırlanan adaylar artık deneme sınavlarının önemini son derece doğru kavramış vaziyetteler. Ancak hangi deneme sınavı? Hangi yayınlar bu işin hakkını veriyor? Güncellik, yenilik, profesyonellik hangi kaynaklarda? Burada kaynak seçimi son derece önemli.

Güncellik, yenilik, profesyonellik hangi kaynaklarda? Burada kaynak seçimi son derece önemli. Başarı için dikkati ve seçiciliği elden bırakmamak gerekli. Profesyonel ellerden çıkmayan deneme sınavları fayda sağlama yerine zarar verecektir. Ayrıca son beş yılın çıkmış LGS, YKS ve KPSS sorularına baktığımızda ÖSYM’nin kendisini sürekli güncellediği ve yenilediği ortaya çıkacaktır. Bu açıdan sınava hazırlık sürecinde çözülen denemelerin, yeni nesil gerçek sınav ile bire bir uyumlu olması çok kritik öneme sahip. Profesyonellik de bir o kadar önemli.

EN HIZLI DENEME SINAVI HANGİ ADRESTE?

Peki en iyi deneme sınavı hangi kitabevlerinde? Online deneme sınavlarına nasıl ulaşırım? İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunma adına LGS ve YKS'ye hazırlık doküman ve kurslarını internetten ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sunuyor.

Hepsinin cevabını sizler için derledik:

İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunma adına LGS ve YKS’ye hazırlık doküman ve kurslarını internetten ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sunuyor. Öğrenciler Grubun, canlı ders anlatımlarına da hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor. İşler Kitabevlerinden sembolik ücretlerle deneme sınavı alabiliyorlar. Hem genel deneme sınavlarına hem de branş deneme sınavlarına İşler Kitabevlerinden ulaşmak mümkün.

ON BİNLERCE METERYAL ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Teknolojinin hızlı gelişimi ve pandemiyle birlikte uzaktan eğitimin önemi her geçen gün artıyor. Bu çerçevede İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak için LGS ve YKS’ye hazırlık kurslarını hiçbir ücret talep etmeden internet yoluyla öğrencilerin evlerine taşıyor. Türkiye’de LGS ve YKS’de başarılı olan ve dereceye giren pek çok öğrenci İşler Kitabevlerinin dijital materyallerinden yararlanıyor. İşler Yayın Grubu çatısı altında faaliyet gösteren 40’a yakın yayınevinin on binlerce konu anlatım ve soru çözüm videosu ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuluyor.



HEM GENEL HEM DE BRANŞ DENEMELERİNDE ONLARCA SEÇENEK

İşler Kitabevlerine gidip dilediği yardımcı kaynağı seçmenin yanında özel ders tadında eğitimi eve getiren, rehberliğinden deneme ve soru çözümüne, hatta konu anlatımına kadar her şeyi barındıran videolar; İşler Kitabevleri tarafından öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Sınava hazırlanan öğrencilere ilave olarak ücretsiz rehberlik hizmeti ile meslek tanıtım videoları da paylaşılıyor. İşler Kitabevlerinden sembolik rakamlara hem genel denemeler hem de branş denemeleri temin edilebiliyor. Deneme sınavlarında kolay, orta ve zor seçenekleri sunuluyor. Bu kadar alternatif arasında deneme olmak son derece kolay hale geliyor.

TÜM KAYNAK ESERLERİN VİDEO ÇÖZÜMLERİ MEVCUT

Türkiye genelinde 500 şubesiyle çok büyük bir dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinde, satışı yapılan yardımcı kaynak eserlerin video çözümleri farklı mecralarda öğrencilerin istifadesine sunuluyor. YKS ve LGS’ye bu yayınlardan dijital ortamda hazırlanmak mümkün. Ayrıca KPSS’ye de iddialı biçimde hazırlanmak isteyen adaylar, onlarca çeşidi İşler Kitabevlerinden temin etmekte hiç zorlanmıyor.

TÜRKİYE’NİN EN PROFESYONEL YAYINEVLERİ İŞLER KİTABEVLERİNDE

Profesyonelliğe ve niteliğe aşırı değer veren İşler Yayın Grubu’ndan örneğin Acil Yayınları, yüzbinlerce takipçisine Matematik alanında konu anlatımları ile soru bankalarıyla birlikte yaptığı canlı yayınlarla da hizmet veriyor. Hız ve Renk Yayınevi de TYT ve AYT’ye hazırlık için yüzlerce içerikten oluşan uzaktan eğitim videoları hazırlamış. Keza Yayın Denizi de aynı şekilde binlerce dijital içerik üretmiş. Dijital eğitimde dikkat çeken bir diğer yayınevi ise Çap yayınları… Çap yayınları bu zamana kadar 6 binin üzerinde video içeriği yayımlamış. Bu içeriklerde konu anlatımları ve test çözümlerinin yanı sıra çok sayıda rehberlik videoları da bulunuyor. Bu videolarla yetinmeyen Çap yayınları, on binlerce konu anlatımlarını video anlatımlı fasiküller haline getirerek dijital ortamda VAF adlı yeni bir mecra daha kurmuş. Yine ENS, Son Viraj, Full, Av, Orbital ile Merkez yayınları da hazırladığı binlerce video içeriğiyle ücretsiz biçimde hizmet vermeye devam ediyor. Bütün bu hizmetlerle yetinmeyen Bilgi Sarmal Yayınevi ve Çap Yayınları ise dijital mecrada bu eğitim hizmetinin okulunu dahi açmışlar. Öğrenciler Bilgi Sarmal Akademi uygulamasıyla sınavlara online katılabiliyor, sonuçları ve sıralamayı görebiliyor. Ayrıca zorlandıkları soruların çözümlerini izleyebilir, ilgili kazanım videolarına ulaşabiliyor. Hazırlık takvimine göre dilediği yayının dilediği branşta deneme sınavını rahatlıkla temin edebiliyor.



ONLARCA ALTERNATİF YAYINEVİ

İşler Yayın Grubu çatısı altında yayıncılık yapan onlarca yayınevi dijital ortamda, aynı zamanda Türkiye geneli AYT-TYT deneme sınavları da gerçekleştiriyor. İşte dijital ortamda deneme sınavları gerçekleştiren ve sınava hazırlık kurslarını öğrencinin ayağına getiren o yayınevleri:

Acil Yayınları, Aktif öğrenme Yayınları, Altyapı Yayınları, Apotemi Yayınları, Av Yayınları, Akademi Denizi Yayınları, Başvuru Yayınları, BES Yayınları, Beyin Takımı Yayınları, Bilgi Sarmal Yayınları, Biyotik Yayınları, Çap Yayınları, Deneme Deposu Yayınları, Egzersiz Yayınları, ENS Yayınları, FAY Yayınları, Full Yayınları, Hız ve Renk Yayınları, İşleyen Zeka Yayınları, İlk Önce Yayınları, Krallar Karması Yayınları, Legend Yayınları, MF kazanım Yayınları, Mozaik Yayınları, Merkez Yayınları, Mikro Hücre Yayınları, Orbital Yayınları, Orijinal Yayınları, PES Yayınları, Ses Yayınları, Son Viraj Yayınları, Tanım Yayınları, Tümler Yayınları, VAF Yayınları, Yarı Çap Yayınları, Yayın Denizi, Yeni Tarz Yayınları, BES Yayınları ve Hayalim O Yayınları…

İşler Kitabevleri bu kadar çok alternatif sunabiliyor hazırlık öğrencilerine. Profesyonel rehberlik uzmanları ise özellikle sınava 100 gün kala deneme oranını artırmayı öneriyor. Bu zaman dilimini son derece verimli biçimde kullanmak gerekiyor. Örneğin her gün genel veya branş olmak kaydıyla en az bir deneme kesinlikle yapılmalı. Burada oluşturulan takvimin dışına taşmamak da önemli… LGS, TYT-AYT, YKS ve KPSS denemeleri için İşler Kitabevlerinde her seviyeye göre onlarca seçenek sunuluyor.

