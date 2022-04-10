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Endemik Vadi'nin ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı

Pursaklar Endemik Vadi'deki Ankara keçileri yavruladı. Endemik Vadi'nin 2 yeni misafiri dünyaya gözlerini açtı. 
Endemik Vadi'nin ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı

Pursaklar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Endemik Vadi'deki Ankara keçileri, yavrulamaya başladı. Vadi'de iki oğlak dünyaya gözlerini açtı.

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Vadi'nin yeni misafirlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Vadi'deki Ankara keçilerinin yavruladığını duyuran Çetin, "Endemik Vadi'deki Ankara keçilerimizin ilk yavruları. İki tane erkek bebeğiniz oldu. Çok güzeller" dedi. Çetin, iki şirin oğlak için isim önerisi istedi.  

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK 
Pursaklar Belediyesi Endemik Vadi'de Türkiye'de bir ilk olan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Soyları tükenme tehlikesinde olan Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara tavşanını üreterek gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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