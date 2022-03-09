Enerjisa, “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı

Enerjisa, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek için “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı. Filmde, bir elektrik dağıtım çalışanı ve ailesinin gözünden “iş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemi” izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye’nin en yaygın elektrik dağıtım şirketlerinden Enerjisa, İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) önemine dikkat çekmek için “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı. Film ile saha çalışanlarının İSG kurallarına riayetinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

“KAZALAR YÜZDE 40 AZALDI”

Enerjisa firmaları, daha önce geliştirdikleri “merkezden görüntülü teyit teknolojisi”yle, saha çalışmalarındaki tüm aşamaların daha güvenli hale getirildiğini ve yıllık bazda kritik kaza sayısının yüzde 40 azaldığını açıklamıştı.

İş kazalarının önlenmesi hedefinde yeni bir çalışma olarak sunulan “Sensiz Olmaz” adlı kısa filmde, İSG kurallarının önemi bir elektrik dağıtım çalışanı ve ailesinin gözünden izleyicilerle buluşuyor.

ANLIK BİR OLAY

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, kısa filme ilişkin değerlendirmesinde “İster günlük rutin çalışmalarımızda isterse afet mücadelesi gibi zorlu şartlarda İSG kurallarına sonuna kadar riayet ediyor, bu alandaki eğitimlerimizi güncel tutuyoruz. Şüphesiz ki kaza anlık bir olay. Ancak o kazaya yol açan sebepler zamanla bir araya geliyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Bu kısa filmimizle İSG’nin önemini, sanatın da gücüyle yansıtmak istedik. Saha çalışanlarımıza teknolojinin ardından şimdi de sanatla Sensiz Olmaz diyoruz. Tüm emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

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