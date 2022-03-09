  • BIST 2.042,70
  • Altın 929.945
  • Dolar 14.6693
  • Euro 16.2192
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Enerjisa, “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı

Enerjisa, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek için “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı. Filmde, bir elektrik dağıtım çalışanı ve ailesinin gözünden “iş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemi” izleyiciyle buluşuyor.
Enerjisa, “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı

Türkiye’nin en yaygın elektrik dağıtım şirketlerinden Enerjisa, İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) önemine dikkat çekmek için “Sensiz Olmaz” adlı kısa film hazırladı. Film ile saha çalışanlarının İSG kurallarına riayetinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

“KAZALAR YÜZDE 40 AZALDI”
Enerjisa firmaları, daha önce geliştirdikleri “merkezden görüntülü teyit teknolojisi”yle, saha çalışmalarındaki tüm aşamaların daha güvenli hale getirildiğini ve yıllık bazda kritik kaza sayısının yüzde 40 azaldığını açıklamıştı. 
İş kazalarının önlenmesi hedefinde yeni bir çalışma olarak sunulan “Sensiz Olmaz” adlı kısa filmde, İSG kurallarının önemi bir elektrik dağıtım çalışanı ve ailesinin gözünden izleyicilerle buluşuyor. 

ANLIK BİR OLAY
Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, kısa filme ilişkin değerlendirmesinde “İster günlük rutin çalışmalarımızda isterse afet mücadelesi gibi zorlu şartlarda İSG kurallarına sonuna kadar riayet ediyor, bu alandaki eğitimlerimizi güncel tutuyoruz. Şüphesiz ki kaza anlık bir olay. Ancak o kazaya yol açan sebepler zamanla bir araya geliyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Bu kısa filmimizle İSG’nin önemini, sanatın da gücüyle yansıtmak istedik. Saha çalışanlarımıza teknolojinin ardından şimdi de sanatla Sensiz Olmaz diyoruz. Tüm emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

İLKSAYFA///

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 9 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ09 Mart 2022 Çarşamba 10:33
  • Ankara hava durumu 9 Mart 202209 Mart 2022 Çarşamba 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 9 Mart 2022 - ASKİ09 Mart 2022 Çarşamba 10:25
  • Su Kesintisi 9 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ09 Mart 2022 Çarşamba 10:24
  • Antikanın "kirli çıkı"sı çöpten topladığı eşyaları bit pazarında satarak işini büyüttü09 Mart 2022 Çarşamba 05:05
  • Yok Öyle Yağma!09 Mart 2022 Çarşamba 04:04
  • İkinci el araç yenilemede talep patlaması yaşanıyor09 Mart 2022 Çarşamba 03:03
  • Endülüs09 Mart 2022 Çarşamba 02:02
  • Mamak Emine Rasim İlkokulu önündeki yaya üst geçit korkutuyor09 Mart 2022 Çarşamba 01:01
  • Kadının Günü08 Mart 2022 Salı 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti