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Enflasyondan kreşlerde etkilendi; "Veliler Başkent’te bu yıl 2 bin liranın altında kreş bulamayacak"

Keçiören’de hizmet veren Buğrahan Kreş Müdürü Muhammet Şahin, artan maliyetlerin özel eğitim kurumlarını yıprattığını belirterek, “Veliler Başkent’te bu yıl 2 bin liranın altında kreş bulamayacak. Maliyetler çok arttı. Bu da ücretlere yansıyacak” dedi.
Enflasyondan kreşlerde etkilendi; "Veliler Başkent’te bu yıl 2 bin liranın altında kreş bulamayacak"

Keçiören Buğrahan Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürü Muhammet Şahin, artan maliyetler nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, bu sezon Ankara’da 2 bin liranın altında kreş bulunamayacağını söyledi. Şahin, “Enflasyonun yüksek olması, gıda ürünlerine gelen zamlar, elektrik ve doğalgaz faturalarının ve personel giderlerinin artması bizleri zor duruma soktu. Yıllık sözleşme yaptığımız için aradaki farkı veliye yansıtamıyoruz. Bu da bizi yıpratıyor” dedi.

ENFLASYONDAN KREŞLER DE ETKİLENDİ
Şahin, artan maliyetler nedeniyle Başkent’te yeni sezon kayıt döneminde 2 bin liranın altında kreş bulunamayacağını belirterek, “Enflasyonun yüksek olması, gıda ürünlerine gelen zamlar, elektrik ve doğalgaz faturalarının artması maliyetleri artırdı. Dövizle doğrudan bir işimiz yok ama dolaylı yönden döviz artışı bizleri de etkiliyor. Artan maliyetler bizleri yıpratmaya başladı. Çocuklara, burada sabah, öğlen ve ikindi vakti olmak üzere üç öğün yemek veriyoruz. Ekmeğinden tutunda, ununa, şekerine zam gelmesi bu maliyetlerimizi artırdı” diye konuştu.

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MALİYETLER ARTTI
Asgari ücretteki artışında maliyetleri artırdığına değinen Şahin, “Asgari ücret veren için çok alan için azdır. Bunu her daim dile getiriyoruz. Günümüz şartlarında olması gereken minimum tutar oldu. Ama bu kalemlerde kreşlerin giderlerini artırdı. Aralık ayında bir çalışanın maliyeti 4 bin lira iken Ocak ayında 6 bin liraya çıktı” dedi.

FARKI KREŞLER ÖDÜYOR
Kreşlerin dezavantajının ise artan maliyetleri velilere yansıtamamak olduğuna dikkat çeken Şahin, “Özel okul, kreş, anaokulu, kurslar vb. yıllık ya da dönemlik ücret anlaşması yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir sorunla karşılaşmamıştık. Ama bu yıl maliyetlerin aşırı derecede artması bizleri zor duruma soktu. Gıda, elektrik, yakıtta aynı anda artış yaşanmasının sonucu oldu bu. Haziran ayında aldığımız bir kayıtın maliyeti şu an 15 bin lira arttı. Ama biz yıllık sözleşme yaptığımız için bu ücreti yansıtamıyoruz. Aradaki farkı biz kapatmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizi büyük oranda yıpratıyor” ifadelerini kullandı.

TEDİRGİN EDİYOR
Pandemide kapalı oldukları sürede velilerden ücret almadıklarını da sözlerine ekleyen Şahin, “Veliler bizim geçimimizi sağlamakla yükümlü değiller. Biz bir hizmet veriyoruz ve bunun karşılığında ücret alıyoruz. Hizmet veremediğimiz zamanlarda ücret almıyoruz. Bu da bizim pandemiden sonra toparlanmamızı daha da hızlandırdı. Velilere bu güven verdi ve bizim marka değerimizi artırdı. Buna rağmen şu an ki artan maliyetler bizleri tedirgin etmeye başladı. Bu zamları yeni sezonda kayıt yapacağımız velilerimize yansıtabiliriz ama kayıt sezonumuz geçti. Kayıt sezonu Ağustos-Eylül ayında idi” dedi.

YÜZDE 40 ARTABİLİR
Yeni sezonda kreş ücretlerinin yüzde 40’tan fazla artacağını belirten Şahin, “Bu keyfi yapılacak bir şey değil. Mecburi bir fiyat artışı olacak. Öncelik eğitim olmasına rağmen kurumlar ayakta kalabilmek için ticari kaygı gütmek zorundadır. Biz şu an ki sürecimizi zarar edeceğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Bazı velilerimiz maliyetler arttı bize zam yapabilirsiniz dedi ama biz yine yapmadık. 12 yıllık bir kurum geçmişimiz var. Bizde asıl olan hizmet” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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