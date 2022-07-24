Engel Sizsiniz

Bedensel engelli Ömer Günen ve Sibel Günen çiftinin akülü sandalyesi ile Ankara Gençlik Parkı’nda bulunan lunaparka alınmadığı iddia edildi. Aktif Engelliler Platformu yaşanan duruma tepki göstermek için lunapark önünde eylem yaptı.

Aktif engelliler Platformu, Ulus’ta Gençlik Parkı içerisinde bulunan lunaparka engelli oldukları için alınmadığı iddia edilen Ömer Günen ve eşi Sibel Günen çifti için park önünde ‘Engelli bireylere uygulanan ayrımcılık ve kötü muamele’ konusunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Lunapark önünde toplanan engelli grup, basın açıklamasının ardından şikâyetçi olmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gitmek için harekete geçti.

LUNAPARKA GİRİŞİ YASAKLANDI

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Aktif Engelliler Platform Sözcüsü Ayhan Metin, “Lunaparka engelli olduğu için alınmayan Ömer Günen ve Sibel Günen çiftinin yanındayız. Çocuklarıyla birlikte gezip eğlenmek isteyen Ömer Günen, eşi Sibel Günen ve çocukları Gençlik Parkı lunapark görevlileri tarafından içeriye alınmamıştır. Sebep olarak da daha önce bir akülü arabanın bir çocuğun ayağının üzerinden geçtiği ve bu nedenle tüm akülü araçların lunaparka girişlerinin yasaklandığı gerekçesi sunulmuştur” diyerek yaşanan olayı anlattı.

KABUL EDİLEMEZ

Metin, Ankara Gençlik Parkı lunaparkı önünde yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti; “Son zamanlarda engelli bireylere yönelik şiddet ve hakaretlerin artması, kanunlara rağmen engellileri toplumdan dışlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi tarafımızca kabul edilebilir şeyler değildir. Engelli bireyler hiçbir engelsiz bireyin alay edeceği, hor göreceği insanlar değildir. Lunaparkta akülü sandalye ile yaşanmış hafif yaralı kaza sebebiyle tüm akülü arabalar nasıl yasaklanabilir? Bu araçların yasaklanması onu taşıyan insanların bir uzvunun yasaklanması demektir. Ankara’da her gün birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Bu anlayışla otomobillerin de trafikte kullanımı yasaklanacak mıdır?”

AYRIMCI ZİHNİYET SON BULMALI

Metin lunapark işletmecisinin Ömer Günen ve eşi Sibel Günen’den özür dilemesi gerektiğinin altını çizerek, “Hatanın telafi edilmesi ve tekrarlanmaması lazım. Ayrımcı zihniyetin çoğalmaması ve son bulmasını gerekiyor. Basın açıklamasının ardından hep birlikte akülü araçlarımızla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” şeklinde konuştu.

“İLK DEFA BÖYLE BİRŞEY YAŞADIK”

Olayı yaşayan Ömer Günen ve eşi Sibel Günen 19 Temmuz Salı günü yaşanan olayı gazetemize anlattı. Günen çifti, “Salı günü Sincan’dan buraya ailemle birlikte çocuklarımızı eğlendirmek için geldik. Fakat güvenlik görevlileri tarafından akülü araçlarımız tutuldu. Bizi içeriye almadılar. Sebep olarak akülü aracın bir çocuğun ayağının üzerinden geçmesini ve hafif yaralanmasını söylediler. Bu sebeple bizi içeri almadıklarını, lunaparka akülü araç girişinin yasaklandığını belirttiler. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor” dedi.

KALBİMİZ KIRIK

Anne Sibel Günen, “Yaşanan olay ağırımıza gitti. Uzaktan sırf çocuklarımız için buraya geldik. Güvenlik görevlisine yazık değil mi bu çocuklara dediğim zaman bana sert bir dille çıkıp gitmem gerektiğini söyledi. Üzüldük. Çocuklarımızın yanında rencide olduk. Bizlerin kolu kanadı kırık. Bizlere karşı biraz daha duyarlı olunmasını, bizi üzmemelerini istiyoruz. Yeterince kalbimiz kırıldı” dedi.

SUÇ DUYURUSU

Lunapark önünde bir araya gelen engelliler yapılan basın açıklamasının ardından suç duyurunda bulunmak üzere akülü araçlarıyla beraber Cumhuriyet Başsavcılığına doğru hareket etti.

“YAŞANAN OLAY İŞLETMEYE MAL EDİLEMEZ”

Ulus’ta Gençlik Parkı içerisinde yer alan Lunaparkta yaşanan olayın mağdurları Ömer Günen ve Sibel Günen çifti olaydan işletmeyi sorumlu tutmuştu. Aile görevlilerin kendilerine kötü muamele ettiğini vurgularken bu konu hakkında gazetemize bilgi veren lunapark müdürü Ufuk İlhan Kerim, “Yaşanan olay işletmeye mal edilemez. Olay tamamen çalışan ve engelli arkadaşlarımız arasında gerçekleşmiştir. İşletme olarak bunun yanlış anlaşılmadan ötürü oluştuğunu düşünüyoruz. Tartışmaya ve bu olayın yaşanmasına sebep olan çalışanımızın işine son verildi” dedi.

“ENGEL DEĞİLİZ”

Kerim sözlerine şu şekilde noktaladı; “Buraya engelli bir vatandaşımız geldiği zaman oyuncaklara da ücretsiz biner, girişi de ücretsiz olur. Biz 72 yıllık bir işletmeyiz. Basit bir işletme değiliz. Bu hata işletmeden değil çalışandan kaynaklanıyor. Biz onlara hiçbir zaman engel değiliz. Yanlış anlaşılma bizim kurumumuzla ilgili değildir. Çalışan arasında yaşanan münakaşa bu müesseseye mal edilemez.”

Buket Beslen/ İlksayfa

