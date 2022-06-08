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Engelli vatandaş Hasan Çınar, yerini geri istiyor

Yıllardır gözlük satıp ekmeğini kazandığı Kızılay Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak’taki yerinin Maltepe Pazarı’na alınmasıyla işlerinin kesildiğini söyleyen engelli vatandaş Hasan Çınar, yerini geri istiyor.
Engelli vatandaş Hasan Çınar, yerini geri istiyor

Yaklaşık 30 yıl gibi uzun yıllar Kızılay Meşrutiyet Caddesi ile Karanfil Sokak kesişiminde küçük bir tezgâhta gözlük satarak ekmeğini kazanan yürüme engelli vatandaş Hasan Çınar Çankaya Belediyesi tarafından tezgâhının kaldırılmasına tepkili.

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Geçen ay alınan kararla tezgâhı kaldırılan Çınar, engelli bir birey olarak şunları söyledi; “Uzun yıllar Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak köşesinde Çankaya Belediyesi tarafından çalışma izni verilen tezgâhımda kendi çabalarımla ekmeğimi kazanmaktayım. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından tezgâhım kaldırıldı. Yaşadığım mağduriyetten dolayı ekmek paramı kazanamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için Çankaya Belediyesi tarafından tezgâhımı açmak için izin verilmesini talep ediyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum zaten engelli bir vatandaşım daha fazla bana engel olmayın.” 

‘KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN EKMEĞİMİ KAZANMAK İSTİYORUM’
Tezgâhının kaldırılması sonucu mağduriyet yaşayan Hasan Çınar konu ile alakalı belediye yetkilileriyle görüştüğünü görüşmenin üzerine kendisine Maltepe pazarından yer verildiğini fakat engelinden dolayı verilen yeri kullanamadığını söyledi. Çınar, “ ben engelli bir vatandaş olduğum için o tezgâhı aldım. Bana uygun görülen yerlere bu halimle gitmem çok zor. Ben iki baston kullanarak ayakta kalıyorum. Rahat ulaşabileceğim kimseye muhtaç kalmadan paramın kazanacağım bir yer lazım Maltepe Pazarında bana verilen yerde ne alt geçit var ne üst geçit o yüzden orayı kabul edemedim” diyerek mağduriyetini vurguladı. 

‘ESNAF ARKADAŞLAR BANA YARDIM EDİYORDU’ 
Çınar, “eski yerimde esnaf arkadaşlar bana yardımcı oluyordu. Sabahları tezgâhımı beraber açıyorduk akşamları beraber kapatıyorduk. Maltepe Pazarına ulaşım sağlayamayınca Sıhhiye Pazarından yer gösterdiler ama oraya da her gün tek başıma gidip tezgâh açamayacağım için o durumda mağduriyetimi çözmedi. 
Günlük hayatımı iki tane koltuk değneği ile idame eden engelli bir insanım hayatımda olan bu kadar engele rağmen kendi paramı kazanmak için çalışıyorum. Bana sunulan seçenekler benim engelimi aşan ve bana faydası olmayan yerler. Ben bir an önce yetkililerin beni duyup işimin çözülmesini istiyorum. Şuan çalışamıyorum ve geçinmem için tek yolum bu tezgâh belediyenin beni açlığa mahkûm etmemesini diliyorum” dedi.

‘DAHA FAZLA MAĞDUR OLMAK İSTEMİYORUM…’
30 yıl önce fiziki engellerinden dolayı geçimi sağlaması için verilen tezgâhın kaldırılması sonucu mağdur olan ve açlığa mahkûm edildiğini söyleyen Hasan Çınar bir an önce sorunun çözülmesini istiyor. Çınar, “ ben ekmeğimin peşindeyim yaşadığım mağduriyetten dolayı geçimimi sağlayamıyorum. Tek derdim kimseye muhtaç kalmamak için bu engelli halimle 30 yıldır çalıştığım tezgâhımı tekrar istiyorum. Benim tek geçim kaynağım o tezgâh bu durumu CİMER’e de bildirdim cevap bekliyorum. Kendi halinde bütün engellere rağmen hayatta tutunan bir vatandaşım beni açlığa mahkûm etmeyin” dedi.

Faruk GÖKYURT // İLKSAYFA 

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