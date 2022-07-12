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Engelliler unutulmasın

Engellilere engel olmayın diyen Fermani Kurtel, “Engellileri yok saymayın sokakta hayatımıza engel olmayın. Şehirler kurulurken ilgili STK’ların görüşlerini dikkate alın” dedi.
Engelliler unutulmasın

Şehri düzenlerken ilgili STK’ların görüşlerinin dikkate alınmasını isteyen Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel engelli bir birey olarak sosyal hayatta yaşadıkları zorlukları anlattı. Şehirde birçok yol ve kaldırımın sosyal hayatta engellilere engel olduğunu söyleyen Kurtel, gazetemize konuştu.

DERNEK OLARAK 72 YILDIR ÇALIŞIYORUZ

Başkan Kurtel, “Biz dernek olarak engelli hakları mücadelesini veriyoruz. İlk amacımız engelli hakları geliyor. Daha sonra engelliler eğitim, istihdam, sağlık, engellilerin toplumla entegrasyonunu sağlamaktır. Dernek 1950 yılında kuruldu. 72 yıldır genelde engelli vatandaşların özelde de görme engelli vatandaşların haklarını koruma amaçlı kuruldu. Bu anlamda yerel yönetimlerle ve diğer kamu kurumlarla olan sorunları çözmeye çalışıyoruz” dedi. 

PLANLAMALARI YAPARKEN BİZLERİ DÜŞÜNÜN

“Görme engelli olduğumuz için çevresel fiziksel olarak hayatın içinde olmak oldukça zor bir durum” olduğunu söyleyen Genel Başkan Kurtel, “Kentin planlaması engellileri düşünmeden yapılıyor. Oysa bir kentin planı şehir plancıları ilgili mühendislik odaları ve engelli sivil toplum kurumları beraber bir komisyon oluşturularak şehrin planlaması yapılması gerekir. Şehrin alt ve üst yapısı engellilere uygun düzenlenmeli. Kaldırımların parkların, yol ve durakların, eğlence yerlerinin, metro, halk otobüsü başta olmak üzere bütün toplu taşıma araçlarının engellilerin tarafından erişile bilir hale gelmesi lazım. Bu da şehrin planlaması yapılırken biz engelli haklarını koruyan STK’ların görüşleri de dikkate alınmalıdır” ifadesini kullandı. 

SOKAKTA ENGELLİYE ENGEL OLMAYIN

“Ankara’da sokakların ve birçok yapının engellilere engel olduğunu dile getiren Kurtel, “Engellilerin kent içinde rahat yaşayabilmesi için yerel yönetimlerin engellileri göz önüne alarak düzenlemesi gerekiyor. Görme engelliler için ulaşa bilirliği sağlanması için en başta kaldırımların belirli bir standartta olması lazım. Şehrin her yerinde farklı farklı ölçülerde kaldırımlar var. Bu kaldırımlar biz görme engelliler için yolumuza engel oluyor” dedi. 

KALDIRIMLAR DÜNYA STANDARTLARINDA YAPILSIN

Ankara’yı dolaştığımızda anlıyoruz ki sokaklar caddeler engelli kişilere göre yapılmış değil. Bu sokaklarda bırakın engelli insanları yaşlılar hamileler için bile sokaklar erişebilir değil. Biz bir an önce belediyelerin engellileri yaşlıları ve hamileleri düşünerek kaldırımların yapılması gerektiğini söylüyoruz. Kaldırımlar ve yollar dünya standartlarında olması gerekiyor. Şehirlerin engelliler adına yaşanıla bilir olması için engellilere uygun hale getirilebilmesi için düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Birçok alt ve üst geçitte engelli asansörleri çalışmıyor” şeklinde konuştu. 

SARI ÇİZGİLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Görme engelli vatandaşların yürümesi için yapılan sarı çizgilerin önemini vurgulayan Kurtel, “Kaldırımlardaki sarı çizgiler bizim için hayati önem taşıyor. Bazı kaldırımlarda bu çizgiler ya yok ya çok eski ya da çıkmaz sokaklar da önünde direk oluyor çöp kutusu ya da başka engeller oluyor. Bu çizgilerin yenilenmesi ve vatandaşlarında buna uyması gerekir çizgilerin üstüne tezgâh kutu bizleri engelleyen nesneler koymasınlar. Kaldırımların çoğunda rampa yok rampaların önüne araç çeken bilinçsiz sürücüler var.  Ara sokaklarda ne çizgi ne rampa nede çoğu sokakta kaldırım var” dedi.

Faruk Gökyurt/ İlksayfa

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