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Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde enderun usulü teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde Enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı. Erbaş, “Teravih namazı mübarek ve faziletli bir ibadettir. Dolayısıyla teravih namazına koşarak camilere gelelim” dedi.
Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde enderun usulü teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Enderun usulüyle kıldırdığı teravih namazının ardından cemaatle birlikte dua etti. Namazın ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

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“TERAVİH FAZİLETLİ İBADETTİR”
Başkan Erbaş, Müminin Allah’a en yakın olduğu yerin secde olduğunu belirterek, “Allah bize nasip etti ve hep birlikte defalarca secde yaptık. O yüzden Teravih namazı ne mübarek ve faziletli bir ibadettir. Dolayısıyla teravih namazına koşarak camilere gelelim” dedi.

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“GENÇLERİ ÇOCUKLARI 5 VAKİT NAMAZA TEŞVİK EDELİM”
Teravih namazlarının önemine değinen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: “Şurada ne güzel rahat nefes alabiliyoruz değil mi? Şu bir nefesi alıp vermenin karşılığı olarak değil günde 5 vakit namaz, değil 40 secdeye. Daha fazla secdelere değmez mi? Elhamdülillah onun için gençlerimizi, çocuklarımızı 5 vakit namaza teşvik edelim. Teravih namazına teşvik edelim. Fırsat bu fırsattır. Nefesimizi alıp verebiliyorken onun şükrünü eda edelim. Onun şükrünün en büyük vesilesi de namazdır, oruçtur, hayırdır, hasenattır, duadır, zikirdir, tefekkürdür, şükürdür. Şükürler olsun ya Rabbi diye dilimizle bunu söylediğimiz gibi alınlarımızla secde ederek, rüku ederek, malımızla infak ederek, zekâtını vererek, sadakamızı, fitremizi vererek, hayır, hasenat yaparak, yardımlaşarak, paylaşarak, dayanışma içerisinde olarak, şükrümüzü eda edeceğiz. Rahatlıkla alıp verdiğimiz nefesin şükrünü böyle eda edeceğiz.”

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA- 

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