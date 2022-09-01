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Ermiş: Bu yıl palamut bolluğu ve bereketiyle geldi

Ulus’ta balıkçılık yapan Nedim Ermiş, bu yıl av sezonunda beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek “Bu sene bereket palamut bolluğuyla yaşanacak. Balık fiyatları düşecek. Vatandaşın evine daha çok balık girecek” dedi.
Ermiş: Bu yıl palamut bolluğu ve bereketiyle geldi

Ulus Hali’nde uzun yıllar balıkçı olarak çalışan Nedim Ermiş, 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonu hakkında gazetemize konuştu. Ermiş, “Yeni sezona hazırız. Bu sene palamutta bolluk ve bereket bekliyoruz. Bu bollukla beraber fiyatlarımız düşecek. Başkent halkının evine daha çok balık girebilecek. Eğer beklenen bolluk yaşanırsa tanesi şu an 75 TL’den satılan palamut 30 TL’ye kadar düşebilir. Halkımızı taze balık almaya tezgâhlarımıza bekliyoruz” dedi.

 

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“Bolluk ve bereket bekliyoruz”

Palamut bolluğu hakkında düşüncelerini sorduğumuz Ermiş, “Bu sene palamutta bolluk ve bereket bekliyoruz. Bu yıl palamut boylarının da daha büyük olacağını tahmin ediyoruz. Palamut bolluğuyla birlikte fiyatlarda düşme yaşanacağını ve bu sayede insanların evine daha rahat balık götürebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Fiyatlar düşecek

Ermiş, “Bu sene hamsi fiyatlarının 40 liranın altına düşeceğini sanmıyorum fakat kilogramı 25-30 lira olursa insanlar daha rahat alır ve daha iyi olur. Palamut bolluğuyla beraber palamutun da fiyatı düşer. Şu an halde palamutun tanesi 75 lira. Eğer beklenen bolluk yaşanırsa fiyatı 30 liralara kadar düşer fakat 30 liranın altına da inmez. İstavritin kilogramı da 25-30 lira civarlarında olur” şeklinde konuştu.

 

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Vatandaşla buluştu

“Başkentte av sezonun ilk balıklarını bugün vatandaşla buluşturmaya başladık” ifadesini kullanan Ermiş, “Yeni sezona hazırız. Balıklarımız bugünden itibaren tezgâhlarda yerini almaya başladı. Yarından itibaren ise tezgâhlarımız dolar. Halkımızı taze balık almaya tezgâhlarımıza bekliyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 

Enes Boyacı/ İlksayfa-

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