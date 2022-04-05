  • BIST 2.326,29
  • Altın 910.765
  • Dolar 14.7211
  • Euro 16.0405
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 17 °C
»

Esnaf da vatandaş da fiyatlardan dertli

Artan enflasyon tezgâhlardaki meyve ve sebze fiyatlarını vurdu. 7 liranın altında meyve bulunmazken sebze fiyatları 50 liralara kadar çıktı. Yükselen fiyatlar nedeniyle hal esnafı müşteri gelmemesinden yakınırken, vatandaşlar ise pahalılıktan dert yandı.
Esnaf da vatandaş da fiyatlardan dertli

Artan enflasyon pazar tezgâhlarını vurdu. Altındağ Ulus Hal’de objektiflerimize yansıyan kareler, 7 liranın altında meyve kalmadığını gözler önüne sererken, sebze fiyatlarının ise tava yaptığını gözler önüne serdi. Yaz meyvelerinin kilosu ise 30 liradan satışa sunulurken, yeşilliğin kilosu 20 liralara, yeşilbiberin fiyatı ise 50 liralara kadar yükseldi. Yükselen meyve ve sebze fiyatları nedeniyle pazarcılar, müşteri gelmemesinden şikâyet ederken, vatandaşlar ise pahalılıktan dolayı alamamaktan şikâyet etti.

1649145770676.jpeg

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ DERTLİ
Muhabirimiz Emrah Özcan Ulus Hal’in nabzını yokladı. Tezgâhlarda fiyat araştırması yapan muhabirimiz, fiyat pahalılığından hem vatandaşın hem hal esnafının şikâyetçi olduğunu belirtti. Tezgâhlarda yer alan meyve sebzelere pahalılıktan vatandaşlar alamazken, esnaf ise satamamaktan yakındı.

YAZ MEYVELERİ 30 LİRADAN SATILIYOR
Artan enflasyonla birlikte tezgâhlardaki meyve ve sebze fiyatları da tavan yaptı. Yaz meyveleri dudak uçuklatırken sebze fiyatları da cep yaktı. Çağla, çilek gibi yaz meyvelerinin kilosu 30 liradan satışa sunulurken, erik ise adetle satılıyor.

7 LİRANIN ALTINDA MEYVE YOK
Tezgâhlarda 7 liranın altında meyve bulunmazken fiyatlar 30 liralara kadar çıkıyor. Elmanın ve portakalın kilosu 8 lira, muzun ve kivinin kilosu 15 lira,  ayvanın, mandalinanın ve Ankara armudunun kilosu ise 7 liradan satışa sunuluyor. 

1649145768102.jpeg

YEŞİLBİBERİN KİLOSU 50 LİRA
Tezgâhlardaki fiyat rekorunu ise sivri biber elinde bulunduruyor. Kilosu 40 ila 50 liradan satılan yeşilbiberi almak isteyen vatandaşlar ancak adetle alabiliyor. Sivri biberi ise 40 lira ile yeşil fasulye takip ediyor.  Domates ve salatalığın kilosu ise 20 ila 25 lira arasında alıcı buluyor. Patlıcanın kilosu 40 lira, ıspanağın kilosu ise 10 liradan alıcı bulurken yeşilliğin fiyatı ise 20 liralara kadar çıkıyor. 

1649145780675.jpeg

EN UCUZ LİMON
Tezgâhlarda fiyatı düşen nadir ürünlerin başında ise limon yer alıyor. Tezgâha göre ve çeşidine göre farklılık gösterse de limonun filesi ortalama 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Kabağın kilosu 15 lira, Tokat yaprağının kilosu 15 lira, dolma biberinin kilosu 20 lira, kuru soğanın kilosu 7 lira ve havucun kilosu ise 6 liradan alıcı buluyor. Karnabahar 15, brokoli ve bakla ise 25 liradan satılıyor. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 5 Nisan 2022 - ASKİ05 Nisan 2022 Salı 10:25
  • Su Kesintisi 5 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ05 Nisan 2022 Salı 10:24
  • Ankara merkezli Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) Başkanı Ferhat Salman'dan staj açıklaması05 Nisan 2022 Salı 05:05
  • Uluslararası Arenada, Türkiye Gerçeği05 Nisan 2022 Salı 04:04
  • İnşaat Odası Başkanı İbrahim Aydın: "Bu durumdan biz de rahatsızız"05 Nisan 2022 Salı 03:03
  • İftariyelik Osmanlı Hikayesi05 Nisan 2022 Salı 02:02
  • TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan belediyelere çağrı05 Nisan 2022 Salı 01:01
  • Toplu iş sözleşmesi töreninde iş birliği vurgusu yapıldı05 Nisan 2022 Salı 00:30
  • 2022 FİFA dünya sıralaması04 Nisan 2022 Pazartesi 13:00
  • Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın sözlerine Veysel Tiryaki'den sert tepki04 Nisan 2022 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti