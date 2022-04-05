Esnaf da vatandaş da fiyatlardan dertli

Artan enflasyon tezgâhlardaki meyve ve sebze fiyatlarını vurdu. 7 liranın altında meyve bulunmazken sebze fiyatları 50 liralara kadar çıktı. Yükselen fiyatlar nedeniyle hal esnafı müşteri gelmemesinden yakınırken, vatandaşlar ise pahalılıktan dert yandı.

Artan enflasyon pazar tezgâhlarını vurdu. Altındağ Ulus Hal’de objektiflerimize yansıyan kareler, 7 liranın altında meyve kalmadığını gözler önüne sererken, sebze fiyatlarının ise tava yaptığını gözler önüne serdi. Yaz meyvelerinin kilosu ise 30 liradan satışa sunulurken, yeşilliğin kilosu 20 liralara, yeşilbiberin fiyatı ise 50 liralara kadar yükseldi. Yükselen meyve ve sebze fiyatları nedeniyle pazarcılar, müşteri gelmemesinden şikâyet ederken, vatandaşlar ise pahalılıktan dolayı alamamaktan şikâyet etti.

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ DERTLİ

Muhabirimiz Emrah Özcan Ulus Hal’in nabzını yokladı. Tezgâhlarda fiyat araştırması yapan muhabirimiz, fiyat pahalılığından hem vatandaşın hem hal esnafının şikâyetçi olduğunu belirtti. Tezgâhlarda yer alan meyve sebzelere pahalılıktan vatandaşlar alamazken, esnaf ise satamamaktan yakındı.

YAZ MEYVELERİ 30 LİRADAN SATILIYOR

Artan enflasyonla birlikte tezgâhlardaki meyve ve sebze fiyatları da tavan yaptı. Yaz meyveleri dudak uçuklatırken sebze fiyatları da cep yaktı. Çağla, çilek gibi yaz meyvelerinin kilosu 30 liradan satışa sunulurken, erik ise adetle satılıyor.

7 LİRANIN ALTINDA MEYVE YOK

Tezgâhlarda 7 liranın altında meyve bulunmazken fiyatlar 30 liralara kadar çıkıyor. Elmanın ve portakalın kilosu 8 lira, muzun ve kivinin kilosu 15 lira, ayvanın, mandalinanın ve Ankara armudunun kilosu ise 7 liradan satışa sunuluyor.

YEŞİLBİBERİN KİLOSU 50 LİRA

Tezgâhlardaki fiyat rekorunu ise sivri biber elinde bulunduruyor. Kilosu 40 ila 50 liradan satılan yeşilbiberi almak isteyen vatandaşlar ancak adetle alabiliyor. Sivri biberi ise 40 lira ile yeşil fasulye takip ediyor. Domates ve salatalığın kilosu ise 20 ila 25 lira arasında alıcı buluyor. Patlıcanın kilosu 40 lira, ıspanağın kilosu ise 10 liradan alıcı bulurken yeşilliğin fiyatı ise 20 liralara kadar çıkıyor.

EN UCUZ LİMON

Tezgâhlarda fiyatı düşen nadir ürünlerin başında ise limon yer alıyor. Tezgâha göre ve çeşidine göre farklılık gösterse de limonun filesi ortalama 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Kabağın kilosu 15 lira, Tokat yaprağının kilosu 15 lira, dolma biberinin kilosu 20 lira, kuru soğanın kilosu 7 lira ve havucun kilosu ise 6 liradan alıcı buluyor. Karnabahar 15, brokoli ve bakla ise 25 liradan satılıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA