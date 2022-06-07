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Etimesgut Belediyesi, kent mobilyası satın alacak 

Etimesgut Belediyesi yüklü miktarda kent mobilyası satın alacak. Belediye 350 adet bank, 820 adet çöp kovası, 250 adet lata, 30 adet kameriye ve masası, 30 paket lambri, 500 adet de verzalit lata alımı için ihaleye çıktı.
Etimesgut Belediyesi, kent mobilyası satın alacak 

Etimesgut Belediye Başkanlığı yüklü miktarda kent mobilyası satın alacak. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 adet kameriye ve masası, 350 adet bank, 820 adet çöp kovası, 250 adet lata, 30 paket lambri, 500 adet de verzalit lata alımı için ihaleye çıktı.

29 HAZİRAN’DA İHALE YAPILACAK
İhale ve teklif açma tarihi 29.06.2022 olarak ilan edildi. İhale Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu’nda yapılacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.
Şartnamede alınacak mobilyaların teslim yerleri ile süreleri şu şekilde belirtildi: “Sözleşme konusu malın tamamı sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde üç parti halinde, Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İdarenin belirttiği alanlara, belirttiği zamanda teslim edilecektir. Teslimat programı birim fiyat teklif cetvelinde yer alan sıraya göre aşağıdaki şekilde olacaktır. 1. AY: 1. ve 5. kalemlerden 10 adet, 2.ve 4. kalemlerden 100 adet, 3. kalemden 150 adet, 6.,7.,8.,9. kalemlerin tamamı. 2. AY: 1. ve 5. kalemlerden 10 adet, 2.ve 4.kalemlerden 100 adet, 3. kalemden 150 adet. 3. AY: Kalan malzemelerin tamamı.”

İŞ DENEYİMİ ARANIYOR
İhale şartnamesinde iş deneyimi şartı da yer alıyor: “Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.”

MERT YILMAZ//İLKSAYFA

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