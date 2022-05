Etimesgut'ta engellilere yönelik moral ve motivasyon programları gerçekleştiriyor

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki engellilerin moral ve motivasyonlarını artıran onların hayata katılımlarını artıran birçok program gerçekleştiriyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde saç ve cilt bakımlarını yaptıran engelliler merkezin bahçesindeki etkinlikle dans ettiler, şarkılar söyleyerek karaokede hünerlerini sergilediler.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin duvarına grafiti çalışmasıyla "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" yazdılar.

Türkiye Jokey Kulübü'nün davetsi olarak gittikleri hipodromda at ve midilliyi seven engelliler büyük sevinç yaşadılar. Engelleri at sevgisiyle aşan engelliler gönüllerince bir gün geçirdiler.

15 MAYIS'A KADAR ETKİNLİK

15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikler kapsamında engellileri, langırt ve bowling oyunları, tiyatro etkinliği, sihirbazlık gösterileri, halk oyunları, konser ve piknik programları bekliyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçede engelli ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran birçok hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÖRNEK ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Demirel, Türkiye'de tek, Dünya'ya örnek, engelsiz yaşam merkezinin Etimesgut'ta bulunduğunu belirterek, "Merkezimizde özel rehabilitasyon merkezi, konaklama merkezi, 1 meslek ve beceri merkezi, eğitim ve sosyal hizmet merkezi hizmet veriyor. Konaklama biriminde engelli bireyler yalnız veya yakınlarıyla misafir ediliyor. Merkezimizde konferans salonu, sergi alanı, kütüphane, okuma salonu gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştıran birçok donatı yer alıyor" dedi.