Ev alana değil fabrika kurana vatandaşlık önerisi

Türkiye’de ve Kanada’da önemli inşaat yatırımları bulunan Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, “Vatandaşlık almak için konut satın alma değil, fabrika kurma şartı koyulmalı. Amerika bunu çok iyi kullanıyor” önerisinde bulundu.

Van Horne Construction Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Bingöl’den Kanada’ya uzanan başarı hikâyesine, Türkiye’deki yatırımlarına ve uygun ödeme imkânlarıyla faizsiz ve kredisiz şekilde gençleri ev sahibi yapmayı planladığı konut projelerine ilişkin Ankara’daki basın mensuplarına bilgi verdi. Ulusal ve yerel gazetelerin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Mert, 1973’te Kanada’da kurulan Van Horne Construction firmasına 2002 yılında işçi olarak girdiğini, 2017 yılında ise şirketin yüzde 100 sahibi olduğunu anlattı. Mert, müteahhitlik, inşaat yönetimi ve tasarım-yapım uzmanlığı alanlarında hizmet sunan firmayı satın alarak kısa zamanda Kanada'nın en başarılı 50 şirketi arasına soktuğunu; yarım asırlık tecrübesini 2020’den itibaren Türkiye’ye taşımaya başladığını kaydetti.

“TÜRKİYE’YE DOKUNMAK İSTİYORUZ”

Başta memleketi Bingöl olmak üzere İstanbul’da da önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Mert, Türkiye’deki yatırımlarını artırmayı planladıklarının bilgisini verdi. Sadece inşaat değil turizmle ilgili de projelerinin olduğuna işaret eden Mert, Türkiye’nin her yerine dokunmak istediklerini vurguladı. Bingöl’de Kanada’da ödül alan projeyi hayata geçirdiklerini ve bir ay sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Mert, İstanbul’da ise kentsel dönüşümle ilgili birden fazla projelerinin olduğunu belirtti.

FAİZSİZ, KREDİSİZ EV SABİHİ OLMA İMKÂNI

Türkiye’deki konut azlığına ve ev sahibi olmanın zorluğuna dikkat çeken Mert, özellikle gençleri ev sahibi yapmayı planladıkları projelerine ilişkin şunları söyledi: “Kendi öz kaynaklarımızla 5 yıllık faizsiz, kefilsiz, aylık ödemelerin sabit olacağı, bankasız bir sistemi hiçbir vade farkı olmadan gençleri ev sahibi yapmak istiyoruz. Maddi anlamda zor durumda bırakmadan gençleri ev sahibi yapacağız. Bu yatırım projemiz 15 Haziran'da başlıyor. Eğer başarılı olursak bu projeyi önümüzdeki sene Türkiye'nin her tarafında uygulamak istiyoruz. Türkiye’nin bütün bölgelerinde TOKİ mantığıyla konut yapacağız. Sosyal konut ağırlıklı olacak çok lüks de olmayacak. Bölge bölge onun planlamasını yapacağız. Hitap edilen kesime göre evlerin büyüklükleri, fiyatı değişecek.” Pilot bölge olarak İstanbul Kartal’da 200 konutluk bir proje yapacaklarını duyuran Mert, ödemelerin ise teslimattan sonra başlayacağını vurguladı.

TÜRKİYE’DE DAHA HIZLI…

İş ve işlemlerle ilgili prosedürler noktasında iki ülkeyi kıyaslayan Mert, “Prosedürler noktasında Türkiye daha iyi. Kanada’da işlemler 1 yıl sürerken Türkiye’de ise 4 ila 6 ayda halledebiliyoruz” dedi.

“VATANDAŞLIK EV ALANA DEĞİL FABRİKA KURANA VERİLSİN”

‘Konut karşılığı vatandaşlık’ uygulamasının olumsuzluklarına değinen ve bu konuda yetkililere bir tavsiyede bulunan Mert, “Konuttaki pahalılık az olduğu için değil, yabancı yatırımcının ev almasıyla alakalıdır. Vatandaşlık isteyen yabancılardan ev değil de fabrika kurması, istihdam yapması istense ve öyle vatandaşlık verilse daha iyi olur. Yabancıların talebi oldukça Türkiye’de ev fiyatları da artıyor. Vatandaşlık için fabrika şartı daha mantıklı, milli gelire de daha fazla katkısı olur. Amerika bu sistemi çok yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

FIRSATÇILIK ENFLASYONU VAR

Mert, Türkiye’de son aylarda görülen konut fırsatçılığı konusunda değerlendirmede bulunarak şunları kaydetti: “Türkiye'de enflasyondan çok fırsatçılık enflasyonu var. Enflasyon birse gayrimenkul sahibi 3 koyuyor. Aslında insanlar kendilerine zarar verdiğinin farkında değil. Birileri kazanıyorsa birileri de boğuşuyor.”

MAALİYETLER EVLERİN METREKARELERİNİ DÜŞÜRECEK

Mert, inşaat maliyetlerinin artmasının evlerin metrekare büyüklüklerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Konut yaparken yaşam alanlarının da inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Mert, “Sadece beton değil yaşam alanlarını geliştirerek konut yapılmalı. İnsan kalitesini, yaşam kalitesini arttırırsak daha güzel olur. Biz sadece para kazanalım mantığındaki projelere girmeyiz, bir parçası olmayız” diye konuştu.

Fesih Zeki Mert, yaşam alanının ön plana çıkarıldığı konut projelerinin Kanada'da ödül aldığını, ödüllü projeyi Türkiye'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunacağını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-