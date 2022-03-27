Ev aletleri ve beyaz eşya tamircisi Tacettin Kısım: "Biz tamirciyiz, değiştirici değiliz"

Çubuk’ta ev aletleri ve beyaz eşya tamircisi Tacettin Kısım, bozulan parçaları yenisiyle değiştirmenin ustalık olmadığını belirterek, “Biz tamirciyiz, değiştirici değiliz. İş arızayı bulup, bozulan parçayı tamir edebilmek ve maliyeti düşürebilmekte” dedi.

Çubuk’ta yaşayan Tacettin Kısım, 23 yıldır elektrik elektronik ev aletleri ve beyaz eşya tamiri yaparak, bozulan ürünleri yeniden çalışır duruma getiriyor.

Bozulan parçaları mümkün olmadıkça sıfırıyla değiştirmeyip tamir ettiğini anlatan Kısım, “Biz tamirciyiz, değiştirici değiliz. Bozulan parçayı alıp yerine takmak tamircilik değildir, bunu herkes yapabilir. İş arızayı çözüp, bozulan parçayı tamir edebilmek ve maliyeti düşürebilmekte. Sıfır ürünü takmanın tamirle alakası yok” dedi.

FİYATLAR ARTINCA ATMIYORLAR TAMİR ETTİRİYORLAR

Dar ve uzun iş yerlerinde sabah saat 9.00, akşam saat 22.00 esaslı çalıştıklarını anlatan Kısım, “İşlerimiz Allah’a şükür çok yoğun. 4 kişi çalışıyoruz bu işyerinde. Pandemiden önce de yoğunduk, şimdi daha da yoğunuz. Malzemelerin pahalılaşmasıyla birlikte işlerimiz daha da arttı. İnsanlar, bozulan ürünlerini yenisi çok pahalı olduğu için artık atmıyor, tamir ettiriyor ” dedi.

DÜRÜSTLÜK VURGUSU

Çubuk’un haricinde Ankara genelinde ve çevre illerden müşterilerinin olduğunu kaydeden Kısım, “İşimizi düzgün ve dürüst yapıyoruz. Her konuda şeffafız, müşteri buraya geldiğinde içi rahat bir şekilde geliyor ve içi rahat bir şekilde buradan ayrılıyor. İşimizi seviyoruz, garantili çalışıyoruz. Biz yaptığımız işleri ve müşterilerimizin isimlerini kayıt altına alıyoruz. Müşteri geldiği zaman kendisinin kandırıldığını hissetmiyor, burada kendini güvende hissetmesi için her şeyi yapıyoruz. Şeffaf olduğumuz için müşteri de bize güveniyor ve bizi tercih ediyor” diye konuştu.

ATMIYORUZ TAMİR EDİYORUZ

Bozulan bir parçayı yenisiyle takmak yerine müşterinin cebini düşünerek o parçanın tamiri için uğraştıklarını anlatan Kısım, “Biz bozulan bir şeyin sıfırını takma merakında değiliz. Tamir olanağı varsa mutlaka tamir ediyoruz. Örneğin elektronik kartların hepsini tamir ediyoruz. Bugün bir kombi kartı alayım deseniz bin TL, bin 500 TL. Bugün o parçayı 100-150 TL’ye tamir ediyoruz. Bir parça yüzünden sıfır kart değiştirmenin bir mantığı yok, yazık olur verilen paraya. İşte tamircilik burada belli oluyor. Bozulan parça yerine sıfırını herkes alıp takar, maharet arızayı bulup onu çözebilmekte” ifadelerini kullandı.

YEDEK PARÇA FİYATLARI YÜKSELDİ

Yedek parça fiyatlarının da bir hayli yükseldiğine değinen Kısım, “Malzemeler de çok pahalılandı. Müşteriye fiyatlar yüksek geliyor; ancak biz yine de müşteriyi düşünerek el emeğimizden feragat ediyoruz, karımızı düşürdük” sözlerini ekledi. Kısım, 23 yıldız müşterinin nabzını çözdüklerini söyleyerek, “Çekmecelerimiz malzeme dolu. Kim gelirse gelsin o ürüne göre malzeme buluyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA