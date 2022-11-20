Ev hanımlarının kazanç kapısı: Üretici Kadınlar Pazarı

Ev hanımı Ümit Pekcan, Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda kurulan Üretici Kadınlar Pazarı’nda el emeği göz nuru ürünler üreterek satıyor. Pekcan, “Buralar bizlerin moral kaynağı. Çok fazla bilinen bir yer değil. Bilinirliği artarsa kazancımız da artar” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı’nda kurulan pazar kadın üreticilerin ürünleriyle alıcı bekliyor. El emeği göz nuru üretim yapan kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan ‘Üretici Kadınlar Pazarı’nı sizler için ziyaret ettik. Pazar içerisinde bir yıldan fazla bir süredir bebek yeleği, patik, eldiven, eşarp, havlu gibi ürünlerin üretimi ve satışını gerçekleştiren Ümit Pektaş ile Üretici Kadınlar Pazarı’nı konuştuk. Pektaş, “Burası bizler için temin edilen ve herhangi bir ücret alınmayan bir Pazar. Burada kazandığımız cebimize kalıyor. Moral buluyoruz, stres atıyoruz. Çok fazla bilinen bir yer değil, bilinirliği artarsa kazancımız da artar” dedi.

TAMAMEN ÜCRETSİZ SERGİ ALANI

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan pazarda birçok üretici kadın hazırladığı ürünleri satma imkânı elde etmekte. Ümit Pekcan’da bu kadınlardan sadece bir tanesi. Pekcan, “Ben evimde beş yıldır el emeği ürünler hazırlıyordum. Böyle bir yerin olduğunu belediyemizden duydum. Değerlendirmek için Keçiören Belediyemize giderek kayıt oluşturduk, onaylandıktan sonra da buraya benim ve benim gibiler için masa ve sandalyeler temin edildi. Bizlerden herhangi bir ücret alınmıyor. Kazancımız tamamen cebimize kalıyor. Bu da bizler için bir avantaj. Buradan kazandığımız cebimize kalıyor. Rahatlıkla gelip gidebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

MORAL KAYNAĞI, AKTİVİTE ALANI

‘Marifetli Eller Pazarı Kazanca Dönüşüyor’ sloganıyla kurulan pazar birçok ev hanımı kadının tercihi. Bu sloganı da değerlendiren Pekcan, “Burada da bir yılı aşkın süredir üretip satıyorum. Bebek yeleğinden, kolyeye, eldivenden eşarba, havludan kedi köpek kıyafetine kadar her şeyi kendim örüyorum, işliyorum. Bir bütçemiz illaki oluyor, kazancım evi geçindirmeye yetmiyor fakat buralar bize moral oluyor. Burada olmak bizim için bir aktivite. Stres atmamıza yardımcı oluyor. Haftada iki gün geliyoruz. Bu iki günde bizler için değişiklik oluyor. Kendi elimizle yaptığımız ürünler bizlere kazanç getiriyor” şeklinde konuştu.

PAZAR BİLİNİRSE KAZANÇ ARTAR

“Tanınmış bir müşteri ağım var fakat burası çok bilinmiyor” diyerek sadece bilen kişilerin gelip gittiğine dikkat çeken Pekcan, daha çok insanın pazarı bilmesinin gelirlerinde artış olabileceğini kaydetti. Günümüzde hala el emeği ürünlerin beğenildiğine dikkat çeken Pekcan, “Kendi yaptığımız, ürettiğimizi satıyoruz. Burası bilinirse belki daha çok insan gelip bizlerden ürün alacak. Üstelik piyasanın çok altında fiyatlarımız. Benim standımda sadece kendi yaptığım ürünlerim var herhangi bir yerden temin etmiyorum. Bunların yanında sipariş üzerine de ürün hazırlıyoruz. Mesela müşteri bana bir örnekle geliyor ben onu da hazırlayıp veriyorum. Eldiven, yelek, eşarp ne olursa. Modelli, modelsiz ne olursa yaparım” dedi.

ALAN MEMNUNH SATAN MEMNUN

Pekcan, “Fiyatlarım herkes için uygun, ben uygun satıyorum. Örneğin bebek yelekleri 50’den, patikler 30’dan, eldivenlerden 20 TL’den başlıyor. Alan kişilerde memnun oluyorlar, ihtiyaçları olduğunda yeniden geliyorlar. Hem alan mutlu oluyor, hem de bizim cebimize üç beş bir şeyler giriyor. Belediye başkanımıza bizlere böyle bir yer temin ettikleri için teşekkür ederiz. İnşallah burası daha çok duyulur” diyerek konuşmasını noktaladı.

GÜZEL BİR FIRSAT

Yine Pazar içerisinde eşarp ve lif üretimi ve satışını gerçekleştiren Satu Albay ise pazarı şu cümlelerle aktardı: “Bir yıldır bu pazarda evlerimizde hazırladığımız ürünleri satma imkânı elde ettik. Burası açılmadan evvel evimde yaptıklarımı, şu an burada sergileyerek bir kazanç elde ediyorum. Az çokta kazancımız oluyor. Allah azına bereket versin. Cep harçlığımızı çıkarıyoruz. Ayrıca burada olmak bizlere iyi hissettiriyor. Moral oluyor. Evlerinde böyle ürünler hazırlayıp satmak isteyenler için güzel bir fırsat. Belediyemizin bizler için geliştirmiş olduğu projeyi değerlendirdik. Keçiören Belediyemize teşekkür ederiz.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-