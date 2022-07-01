Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya

Artan kira fiyatlarının ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdiğini belirten 22 yıllık emlakçı Ömer Sabri Yolaş, “Ev sahipleri de kiraya göre yatırım yaptığı için yüksek fiyata yeni kiracılar bulmak istiyor.” dedi.

Çankaya Tunalı’da Gayrimenkul Danışmanlığı yapan Ömer Sabri Yolaş, Ankara’da yaşanan kiralık daire sorununu gazetemize anlattı. Artan kira fiyatlarının gayrimenkul sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdiğini belirten Yolaş, “Fiyatlar yükseldiği için mevcut kiracılar daireden çıkmıyor. Gayrimenkul yatırımcıları kiraya göre yatırım yaptığı için aradaki farkı kapatmak zorunda. Bu nedenle kiracılar ve gayrimenkul yatırımcıları büyük sorun yaşıyor” diye konuştu.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Yolaş kiraların artmasının sebebini şu şekilde anlattı “Ülkemizde yaşanan enflasyon problemi gayrimenkul fiyatlarına da yansıdı. Fiyatlar yükseldiği için mevcut kiracılar daireden çıkmıyor. Gayrimenkul yatırımcıları kiraya göre yatırım yaptığı için aradaki farkı kapatmak zorunda. Bu sebeple kiracılar ve gayrimenkul yatırımcıları büyük sorunlar yaşıyor.”

MÜLK SAHİPLERİ KİRACILARI ZORLUYOR

Yolaş, “Öğrenciye ve özel sektör çalışanlarına mülk sahipleri dairelerini kiralamak istemiyor. Bunun sebebi ise öğrencilerin mevcut gayrimenkulün değerini düşürerek evi hor kullanmaları. Özel sektör çalışanlarının ise gelir kaybı yaşar düşüncesiyle mülk sahipleri daha çok garantici insanları ve memurları tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU BULMUYORUM”

Mülk sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiyi Yolaş şu şekilde değerlendirdi; “ Mülk sahiplerinin özel sektör ve öğrenciye evlerini kiraya vermemelerini doğru bulmuyorum. Bu durum kiracı ve mülk sahipleri arasındaki sosyal devlet anlayışının ne kadar ön planda olduğunu bizlere gösteriyor.”

SORGULANMALI

Yolaş, kiralık daire tutacak olan insanların dikkat etmesi gereken unsurlara değinerek, “ Meslektaşlarımın çok fazla komisyon talep etme durumu yok fakat Ankara’da iki kira bedeli talep edilebiliyor. Bu noktada evi kiralamak isteyen kişiler daha fazla hizmet bedeli talep eden emlakçıyı uyarsınlar. Ortada bariz sorunlar varsa gerekli yerlere şikâyette bulunsunlar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar ise bir gayrimenkul danışmanında olması gereken evraklar. Bunlar taşıma ticaret yetki belgesi ve seviye beş dediğimiz sorumlu danışmanı belgesi. Bu belgeler mevcutsa emlakçının kanuna uygun çalıştığını gösterir” dedi.

PROFESYONELLERİ TERCİH EDİN

Yolaş, “ Kiracılar kira sözleşmesi yaparken bakması gereken diğer unsur ise sözleşme içerisinde yazan ev adresiyle tutulan ev adresinin aynı olup olmamasıdır. Kiracılar kendilerini güvence altına almak istiyorsa sorumlu danışman sıfatı almış ve gerekli belgeleri tam olan emlak ofisiyle çalışmalılar. Açıkçası kendilerini profesyonellere bırakmalılar” diyerek sözlerini noktaladı.

Buket Beslen/ İlksayfa