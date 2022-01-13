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Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf Odası başkanlığına Temel Çolak yeniden seçildi

Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf Odası başkanlığına yeniden seçilen Temel Çolak, “Birlik ve beraberlik içerisinde oldukça gelişeceğiz. Bugüne kadar bu anlayışla hareket ettik. Yeni dönemde de bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf Odası başkanlığına Temel Çolak yeniden seçildi

Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı kurulda, mevcut başkan Temel Çolak yeniden seçildi. Çolak, pandemi döneminde esnaf ve sanatkârın zor günler geçirdiğini, bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatabildiklerini söyledi. Çolak, “Birlik ve beraberlik içerisinde oldukça gelişeceğiz. Bugüne kadar bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük, bundan sonra da kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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İKİ ADAY YARIŞTI
Ankara Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Olağan Genel Kurulu, ANKESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İki listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Temel Çolak ile başkan adayı Metin Aydın yarıştı. Sonuçlar açıklandığında kazanan taraf mevcut başkan Temel Çolak oldu. 

ÇOLAK, GÜVEN TAZELEDİ
Pandemi döneminin tüm esnaf ve sanatkâr için zor bir süreç olduğunu söyleyen Çolak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çolak, “Pandemi, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gösterdi. Yönetimde olduğum sürece birliğimizi bozmadan, ayrım yapmadan üyelerimizi temsil etmeye çalıştım. Sektörümüze katkı sunmak için çalıştık. Tüm üyelerimize ziyaretler gerçekleştirmeye özen gösterdik. Eğitime önem vererek seminerlere katıldık” diye konuştu.

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PANDEMİ ESNAFI ÇOK ZORLADI
Yaklaşık iki yıldır yaşanan pandeminin, gerek sektörde gerekse diğer sektörlerde faaliyet gösteren esnafı çok zorladığını belirten Çolak, “Bizler, Ev Tekstili ve Yorgancılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak her zaman üyelerimizle birlikte yan yana yürümek için mücadele ettik. Yeni dönemde de bu anlayışla çalışmalara devam edeceğiz. Zorlu süreçleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyoruz.”

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
“Yaşadığımız pandemi dönemi bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yönetimde olduğum sürece birliğimizi bozmadan, ayrım yapmadan üyelerimizi temsil etmeye çalıştım. Yeni dönemde de bu anlayışla çalışmalara devam edeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde oldukça gelişeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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