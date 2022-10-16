Evcil hayvanlara çip takmada son tarihe dikkat! Nerede takılıyor, ücretli mi, cezası ne?

Evinde kedi köpek besleyenler, çip taktırmanız gerekiyor. Hayvanlara çip takmada son tarih 31 aralık. Peki PETVET nedir, kedi köpeklere nerede çip takılıyor, ücretli mi? Cezası var mı? Evcil hayvan pasaportu nedir, ne işe yarıyor?

Evcil hayvanı olanlar; evinde, bürosunda kedi köpek besleyenler dikkat! Evcil hayvanlarınıza çip taktırmanız gerekiyor. Evcil hayvanlara çip takmada son tarih 31 aralık. Peki PETVET nedir ? Kedi köpeklere nerede çip takılıyor , ücretli mi ? Kedi köpeklere çip takma da son tarih ne , çip taktırmamanın cezası var mı ? Evcil hayvan pasaportu nedir , ne işe yarıyor ? Hepsinin cevabı haberimizde:

KEDİ KÖPEĞE ÇİP YÖNETMELİĞİ

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de evde beslenen kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulaması hayata geçirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"ne göre, evde beslenen kedi, köpek ve gelinciklere çip takılması gerekiyor.

PETVET’E KAYDEDİLİYOR

PETVET nedir? Kedi köpekler için çip yönetmeliğinin detayları ise şöyle: Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor.

ÇİPLER NEREDE TAKTIRILIYOR, ÜCRETLİ Mİ?

Peki kedi köpeklere nerede çip takılıyor, ücretli mi? Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor..

PARA CEZASI VAR

Kedi köpeklere çip takmada son tarih ne, çip taktırmamanın cezası var mı? Hayvanların kayıt altına alınması ile muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı Kanun gereği para cezası uygulanacak.

Uzman Veteriner Hekimler, evcil hayvanlara çip uygulamasıyla ilgili bilgi verirken, şunları söylüyor: "Evde beslenen hayvanlara çip sistemi, aynı bizim T.C. kimlik numaramız gibi 15 haneden oluşan, radyo frekans mekanizmasıyla çalışan, hayvanlarımızın deri altına özellikle kedi, köpek ve gelinciklerde yapılan hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır. Mikroçip deyince bazen insanlar yanlış algılayabiliyor. Uyduyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Sadece okuyucu sistemden sırt bölgesinde kontrol edildiğinde fark edilebilir.”



PETVET; HAYVAN PASAPORTU

Hekimler, Tarım Bakanlığı’nın evcil hayvanlar için uygulamaya koyduğu PETVET uygulamasıyla ilgili ise “Tarım Bakanlığının PETVET diye bir sistemi var. Aynı şekilde bir ev hayvan pasaportu uyguluyoruz. Hayvan sahibinin bilgileri, adresi, telefon numarası gibi bilgilerini işliyoruz. Dostumuz kaybolduğu zaman en yakın veteriner kliniğine götürüldüğünde sahip teşhisi çok kolay yapılabiliyor. Sistem bu şekilde" diyor.

SON TARİH 31 ARALIK’A DİKKAT

Veteriner Hekimler, evcil hayvan sahiplerini çip taktırma konusunda uyararak, son tarih olan 31 Aralık’a kadar çip taktırmayanlara para cezası hakkında şu bilgileri veriyor: "31 Aralık 2022 son tarih. Yaptırmayan hayvan sahipleri adına için 2023 itibarıyla bir idari para cezası uygulaması var. Hayvanların kimliklendirilmesi çok önemli. Sokak hayvanları sorunu için olmasının yanında bir canlı sınıfında olmaları ve artık bir birey olarak kabul edilmeleri açısından çok önemli. Kimliksiz bir insan gibi düşünürsek nerede olduğu bellii değil, yasal hakları belli değil, sağlık hizmeti alabileceği belli değil.. Ama bu sistemle hayvan sahibi geçmiş bilgileri, tedavileri sisteme kaydedilecek ve Türkiye geneli bir entegrasyon sağlanacak…"

EV HAYVANI PASAPORTU KOLAYCA TAŞI

Veteriner hekimler ayrıca, kara yolu, deniz yolu, hava yolu taşımacılığında hayvanları evcil hayvan pasaportu düzenlenmemiş şekilde taşımanın yasak olduğunu hatırlatıyor ve şu bilgileri aktarıyor:

"Düzenlenen ev hayvanı pasaportu ile birlikte seyahate uygundur ibaresi ile Türkiye'nin her yerine taşınabilir. Aynı şekilde gerekli konsolosluk işlemleri uygulandıktan sonra her ülkenin belirteçleri ve gerekli testler yapıldıktan sonra yurt dışı seyahati için değerli bir belgedir. Tıpkı bizim şahsi pasaportlarımız gibi. Aynı şekilde hayvan sahibinin bilgileri, hayvanın aşı bilgileri, hayvanın geçirdiği rahatsızlıklar, tedavi prosedür sistemden kayıt ediliyor. Böylece Türkiye'nin her yerindeki sistemlerden görülebilir ve kolaylıkla ulaşılabilir. PETVEY sistemindeki çip kaydıyla sistemde kullanılan reçete bilgilerine ulaşılabilir ve hayvanın çip koduyla çok daha pratikleşebilir. Hayvanın önceden geldiği klinik ile ilgili bir ön bilgi yoksa ulaşım zorluğu çekilebilir. Çip ile Türkiye'nin her yerinden bu bilgilere ulaşılabilir."

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