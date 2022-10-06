EYT düzenlemesi staj mağdurlarını kapsıyor mu? Staj sigorta başlangıcı sayılacak mı?

Bakan açıkladı: EYT ve taşeron işçilere kadro çalışmasında sona gelindi. Peki EYT düzenlemesi staj mağdurlarını kapsıyor mu? Staj mağdurları ne olacak? Staj mağdurlarının sorunu da çözülecek mi? Staj ve çıraklık dönemi sigorta başlangıcı sayılacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olan EYT’lilerle ilgili düzenlemede sona gelindi. Çalışma Bakanlığı, hazırladığı EYT düzenlemesini Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmeyi planlıyor. EYT düzenlemesinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor.

EYT düzenlemesi konusunda kapsamı ne, 1999 öncesi sigortalıların tamamını kapsayacak mı gibi soruların yanı sıra staj mağdurlarını da kapsıyor mu sorusunun cevabı aranıyor.

Yetkililerden gelen açıklamalar EYT mağdurlarında büyük ümit oluşturuyor. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin tek tip bir düzenleme olacağı bilgisini paylaştı.

"TEK TİP BİR DÜZENLEME OLACAK"

Bilgin EYT ile ilgili “1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme" dedi. Çalışma Bakanı, çalışma konusunda ayrıca “Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik” diye konuştu.

KİT’LERDEKİ TAŞERONLARLA İLGİLİ DÜZENLEME KASIM’DA

Bakan Vedat Bilgin, kamudaki taşeron işçilere kadro konusunda da bilgiler verdi. Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükümetin bir çalışmaya imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini hatırlatan Bilgin, o dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirterek, şöyle dedi: "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız.."

Taşeron Kasım'da, EYT Aralık'ta; peki ya staj? İşte cevabı:

EYT ve taşeron işçilere kadro çalışmasında sona gelindi. Peki EYT düzenlemesi staj mağdurlarını kapsıyor mu? Staj mağdurları ne olacak? Staj mağdurlarının sorunu da çözülecek mi? Staj ve çıraklık dönemi sigorta başlangıcı sayılacak mı?

Peki staj mağdurları ne olacak? Staj mağdurlarının sorunu da çözülecek mi? Staj ve çıraklık dönemi sigorta başlangıcı sayılacak mı ? Vatandaşlar bu soruların da cevabını ararken, yetkililerden cevap geldi. Hükümet’in EYT ve taşeron işçilere kadro çalışmaları staj mağdurlarını da ümitlendirmişken, bu konuda Çalış Bakanı Vedat Bilgin’den bu ümitleri boşa çıkaracak bir açıklama geldi.

BAKAN: STAJ BAŞLANGICI SİGORTA GİRİŞİ DEĞİL

Bakan Bilgin, staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağı konusunda "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" dedi.

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