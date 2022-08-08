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EYT mağdurları Ulus'ta eylem yaptı: Çıksın artık bu yasa

EYT mağdurları Ulus Meydanı'nda eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Dernek Başkanı Ersin Kotan, “Daha fazla mağdur edilmek istemiyoruz. Karşılıklı fikir alışverişiyle çözüm peşindeyiz" derken, üyeler "Çıksın artık bu yasa" diye slogan attı.
EYT mağdurları Ulus'ta eylem yaptı: Çıksın artık bu yasa

Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen EYT SYDD üyeleri, sorunlarının bir an önce çözülmesi için basın açıklaması gerçekleştirdi. EYT’lilerin sorunlarına ilişkin, prim günü artırılması ve yaş şartının uzatılması hakkında açıklamalar yapan EYT SYDD Başkanı Ersin Kotan, “Emeğin alın terinin karşılığı yoktur. SSK, BaĞ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu çalışanlar olarak bizler mağdur edildik. Yasanın çıkış tarihi itibariyle uygulanmasını istiyoruz. Erken emeklilik söylemini istemiyor ve kabul etmiyoruz. Yeni bir mağduriyet yaratılmaması ve çözüm olması için karşılıklı fikir alışverişi yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“MAĞDUR EDİLDİK”

Ersin Kotan, “8 Eylül 1999’da çıkarılan 4447 sayılı yasanın aleyhte geriye işletilmesi sonucu, SSK, BaĞ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu çalışanlar olarak bizler mağdur edildik. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup emekli olamayanlara yaş kademelendirmesi getirildi. Yasa dünyada ilk olarak, çıkış tarihinden öncesine uygulandı” açıklamalarında bulundu.

HAK KAYBI YAŞATILDI

Çalışma hayatımıza 1-15 sene arası yaş ve prim şartı eklenerek hak kaybı yaşatıldı. Bizler yasanın çıkış tarihi itibariyle uygulanmasını istiyoruz. Erken emeklilik diye bir söylemi istemiyor ve kabul etmiyoruz. Yaklaşık 23 senedir süren mücadelemizde Türkiye’nin dört bir yanında kurulan derneklerle ve federasyonla bu mücadeleyi bugünkü seviyeye taşıdık” dedi.

KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILMALI

“Çalışma Bakanlığınca kurulmuş olan çalışma grubunun içinde sendikalarla birlikte EYT’lilerin de olmasını istiyoruz” ifadesini kullanan Kotan, “Ortaya çıkacak olan yol haritası ve detaylar Meclis’e sunulmadan önce yeni bir mağduriyet yaratılmadan çözüm olması konusundaki karşılıklı fikir alışverişi yapılmasında ısrarcıyız” ifadelerini kullandı.

EYT’LİLER ADINA ÜZÜNTÜ VEREN OLAY

Kotan, “Emeğin alın terinin karşılığı yoktur. Hiçbir şekilde ölçülemez. Formül, model, kesinti, prim günü artırılması, yaş şartının uzatılması gibi seçenekler kabul edilemez. Bu tür algıların medyada yer alması EYT’liler adına üzüntü ve kaygı vericidir” diye konuştu.

TALEPLER

EYT SYDD Başkanı Kotan, EYT’lilerin taleplerini değerlendirerek konuşmasını sonlandırdı; “Aylık bağlanma oranlarının yüzde 70 seviyesine çekilmeli, Prim gününü tamamlayamayanlardan Genel Sağlık Sigortası(GSS) kesilmeli, çalıştıkça, prim ödedikçe düşen artan bir maaş bağlanılması sitemine geçilmeli, staj ve çıraklık döneminde işe başlangıç tarihi SGK başlangıcı sayılmalı, prim günü eksik olanlara, borçlanma imkânı tanınmalı, emekli olan ve hali hazırda olacaklara en düşük asgari ücret ölçü alınmalı, Emekli aylıkları arasında büyük fark kapatılmalı yakın seviyede eşitlenmeli.”

Basın açıklamasının ardından EYT üyeleri seslerini duyurmak için hep bir ağızdan sloganlarını, “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa” söyleyerek dağıldı. 

Buket Beslen-İlk Sayfa
 

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