Abisini ve yengesini dolandırarak kayıplara karışan Ömer Can Aslanhan, ‘Ezel Bayraktar’ olarak geri döndü. Peki, Ezel Bayraktar olayı nedir? Ezel Bayraktar kimdir, neden gündemde?

Ezel Bayraktar, Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı ‘Ezel’ dizisinin başrol kahramanıdır. Dizide sevdiklerinin ihanetine uğrayan Ömer karakteri adını değiştirdikten sonra ‘Ezel Bayraktar’ ismini alıyor. Toplam iki sezondan oluşan bu dizi, yayınlandığı dönem çok fazla ses getirmiş yapımlardan biri olarak biliniyor. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı-Sert programında yaşanan dolandırıcılık olayının ardından ‘Ezel Bayraktar’ ismi tekrar gündeme geldi. Peki, Ezel Bayraktar olayı nedir? Ezel Bayraktar kimdir, neden gündemde? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

EZEL BAYRAKTAR NEDEN GÜNDEMDE?

Adını dizi karakteri ismiyle değiştiren Aslanhan, sosyal medyada gündem olurken, yaşananlar pes dedirtti. Geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı-Sert programında yayınlanan olay gündeme damga vurdu. Asıl adı Ömer Can Aslanhan olan kişi, ağabeyi ve yengesinin paralarını alıp kayıplara karıştı. Olayın ardından yenge Tuğba ve ağabey Mehmet, Müge Anlı’ya başvurarak Ömer Can Aslanhan’ı aramaya başladı.

ÖMERDİ EZEL BAYRAKTAR OLDU

Abisinin evi satmasının ardından yengesinin kanser tedavisi için ayrılan 300 bin TL ile kayıplara karışan Ömer Can Aslanhan, 17 Ekim 2022 tarihinde mahkeme kararı ile adını ‘Ezel Bayraktar’ olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Adını dizi karakteriyle değiştiren Aslanhan, herkesi şoke etti.

Olayın ardından İstanbul Üsküdar’da olduğu öğrenilen yeni ismiyle Ezel Bayraktar, Müge Anlı programına katılarak abisi ve yengesiyle yüzleşti. Canlı yayında yaşanan yüzleşmenin ardından Bayraktar, parayı harcadığını itiraf etti.

SUÇ KAYDI BİLE VAR!

Kendisini mimar, mühendis olarak tanıtan Bayraktar’ın ‘Güveni kötüye kullanma’ üzerine suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Bayraktar, “Parayı ihtiyacım için kullandım. Çar-çur ettim. Oyunculuk için yatırım yaptım. Gün de 5-10 bin TL harcadım” ifadelerini kullanırken stüdyoda bulunan abi ve yengesi hayretler içinde kaldı.

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