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FATURALARDA DESTEK TALEBİ

Ankara’nın çevre mahallelerinde tarımsal üretim yaparak geçimini sağlayan köylüler, yüksek faturalar yüzünden sulama yapmakta zorlanıyor.
FATURALARDA DESTEK TALEBİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında değişik desteklerde bulunduğu üretici köylüler, su faturalarında da indirim bekliyor. 

Mahalleye dönüşen köylerde su faturalarında büyükşehir tarifesi uygulanmaya başlandı. Köylünün su faturası kabardı. Köylüler Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında mazotta, tohumda, gübrede ve daha birçok kalemde gördüğü desteği su faturalarında ve tarımsal sulamada da istiyor.

Çıkarılan Büyükşehir Yasası’yla köylerde değişen su faturası ödeme sistemi, tek geçim kaynağı tarım olan vatandaşlara ekstra yükler bindirdi.

Tarla ve bahçelerinde yaptıkları sulama çalışmaları köylüye ağır fatura olarak dönüyor. Gelen su faturalarını ödemekte zorlanan üretici köylüler Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden faturalarına çözüm bekliyor. Yapılan son açıklamalara göre ABB tarafından faturalara düzenleme geleceği duyurulsa da köylünün talebi halen yerine gelmiş değil.

 

FATURALARDA DESTEK İSTİYORUZ

 

Gazetemize konuşan üretici köylüler, şunları söyledi: “Biz faturalı sistemle kullandığımız şebeke suyu ile tarımsal sulama yapıyoruz. Büyükşehir Yasası kapsamında köyden mahalleye dönen köylerimizde faturalarımızda gücümüzü aşan artışlar yaşanıyor. Köylerimizde tarımsal üretimi devam ettirmek ve geçimimizi sağlamak için üretmemiz ve sulama yapmamız gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında tohumda, gübrede, mazotta daha birçok kalemde bizlere destek veriyor. Aynı hassasiyeti tarımsal sulama yaptığımız su faturalarında da görmek istiyoruz.”

SULAMA YAPAMAZSAK ÜRETEMEYİZ

Elmadağ’ın Karacahasan Köyü sakinlerinden de şu açıklama geldi: “Metreküpü 2 buçuk lira olan su 9 lira oldu. Köylü mağdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi indirim girişimi yaptı. Ama sonuç çıkmadı. Biz hala sonuç bekliyoruz. 20 liralık su faturası 800 lira bin lira gelmeye başladı. Kademeli fatura sistemi tarımsal sulama yaptığımız için bizi zor durumda bırakıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma destekleri sayesinde Başkent’te hem çiftçilik yeniden canlanıyor hem de üretim artıyor. Mansur Başkan göreve başladığından bu güne birçok destek gördük aynı hassasiyeti su faturalarında da görmek istiyoruz. Sulama yapamazsak üretemeyiz.”

KÖYLÜ FATURALARA ÇÖZÜM ARIYOR

Köylüler şöyle devam etti: “Bu su zamları üretimimizi de etkiyor. Biz yaptığımız tarımla hayatımızı kazanıyoruz. Faturalar yetiştirdiğimiz ürünlerin fiyatlarına yansıyor. Kademeli artan su faturaları üretim yapmamıza engel oluyor. Sulamada kullandığımız su miktarı arttıkça fatura kabarıyor. Ödediğimiz fatura kazancımızı karşılamıyor. Ürün pahalı olunca satışlarımız düşüyor. Köylüler olarak biran önce ABB tarafından soruna çözüm bulunmasını rica ediyoruz. ABB bizi yalnız bırakmasın. Fatura sorunumuza çözüm bulunmazsa bu yükün altından kalkamayız.”

FARUK GÖKYURT \ İLK SAYFA-

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