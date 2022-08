Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.

Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. 83. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak.

İlk Yarı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına altı pas önünde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Fitz'in direkt kaleye şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Braunöder'in sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Tabakovic'in müsait durumda kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

41. dakikada İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü. İsmail, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun hafif çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

89. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde rakibin uzaklaştıramadığı topla buluşan Rossi'nin şutunda top savunmaya çarparak altı pas önünde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun, karşı karşıya şutunda top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe müsabakayı 2-0 galibiyetle tamamladı.

King, form tuttu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Avrupa Ligi'ndeki 100. gol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti.

Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.

Altay'a yabancı madde atıldı

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a, rakip takım taraftarları tarafından bir cisim isabet etti.

Maçın 44. dakikasında top toplayıcının Altay'a top vermemesi sonucunda tecrübeli kaleci durumu hakeme bildirdi.

Bunun üzerine kale arkasında bulunan Austria Wien taraftarlarının, tribünden sahaya attığı yabancı madde kaleci Altay'a geldi.

Bir süre yerde kalan Altay, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Lemos tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mauricio Lemos, Austria Wien maçını tamamlayamadı.

İkinci yarının ortalarında bir pozisyonda hava topuna çıkarken sakatlık geçiren Lemos, 74. dakikada yerini Gustavo Henrique'ye bıraktı.

Sahaya taraftar girdi

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki müsabakada 2 taraftar sahaya girdi.

Altay'a sarılan Fenerbahçeli 2 taraftar görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: "Gruplara kalmak için bir maçımız daha var. Hedefimiz gruplara kalmak"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, rövanş maçı öncesi iyi bir sonuç aldıklarını ancak bunun turu garantilemediğini söyledi.

Viola Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, 2 ayaklı bir elemenin ilk maçını kazandıklarını belirtti.

Gruplara kalmak için bir maçın daha olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bugün buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. 2 ayaklı elemenin ilk maçını 2-0 kazandık ama bu skor hiçbir şeyi garanti etmiyor. Gruplara kalmak için bir maçımız daha var. Hedefimiz gruplara kalmak. 3 günde bir maç oynayan takımların fiziksel riskleri oluyor. Bir önceki maça göre 6-7 oyuncu değişikliğiyle oynadık, buna rağmen King fiziksel bir sıkıntı yaşadı. Başarı için risk almanız gerekir." diye konuştu.

King'in kas yorgunluğu sorunu yaşadığını anlatan Jesus, "King'de kas yorgunluğu oluştu. 3 gün önce lig maçında da oynamıştı. Onun özel yetenekleri, özellikleri var. Hızlı bir oyuncu. Bir önceki maçtan tam toparlayamamıştı, bu yüzden yorgun hissetti. Bugün Valencia oynamadı. Bir önceki maça göre bir forvetin Serdar Dursun ile beraber sahada olmasını istedim. 2 maçta da 11'de başlayan oyuncuların fiziksel sorunları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Her maç üzerine koyarak devam ettiklerini aktaran Jesus, "Avrupa'da ve kendi liginde mücadele eden takımların her maç aynı takımla oynaması mümkün değil. Kafamda lig, Avrupa diye farklı 11 söz konusu değil. Her maç değişiklik yapmamız gerekiyor. Haftada bir maç yapıyor olsaydık kafamda ideal bir 11 olurdu ama şu an öyle bir durum yok." şeklinde görüş belirtti.

Jesus, bir gazetecinin transferde isimleri geçen Maximiliano Gomez ve Alexander Sörloth'a ilişkin soruya, "Şu anda Fenerbahçe'de olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Belirttiğiniz isimler Fenerbahçe'ye yazılıyor ama ben bu konuda konuşmak istemiyorun. Elimdeki oyunculara güveniyorum. Belirtmiş olduğunuz isimler alınabilir." şeklinde yanıt verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, ofansif anlamda hala sistemlerinin oturmadığını ancak iyi savunma yaptıklarını sözlerine ekledi.

AA