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Fidan dikimi için tam zamanı

Fidancı Adem Bostan, Ankara’da fidan dikimi için en uygun döneme girildiğini belirterek, “Fidan dikimi kasım ayında başlar, ancak don olaylarından olumsuz etkilenmemek için mart ayında dikim yapılması daha iyidir” dedi. 
Fidan dikimi için tam zamanı

Fidancı Adem Bostan, Başkent Ankara’da fidan ve ağaç dikimi için en uygun döneme girildiğini belirtti. Bostan, “Fidan dikimleri kasım ayında başlar, ancak mart ayında dikim yapılması soğuk havalardan dolayı daha iyidir. Dondurucu havalarda fidanlar zarar görebiliyor” dedi. Satışlarda yoğunluk yaşandığını aktaran Bostan, “Satışlarımız şu anda iyi gidiyor. Mart ayı ile birlikte daha da artacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı. 

fidanci-adem-bostan.jpgYÜZDE 40 ZAMLANDI
Uygun fiyatlı olmasından dolayı açık kök fidan satışlarına talebin daha çok olduğunu belirten Bostan, “Açık kök satışı ve tüplü fidan satışı yapıyoruz. Açık meyve fidanları uygun olduğu için bu mevsimde daha çok rağbet görüyor. Nisan ayının 15’i, 20’sine kadar açık kök satışı yaparız. Tüplü fideler ise 12 ay dikilebiliyor. Dikim sezonu dışından tüplü fide satışlarımız artıyor” diye konuştu. Ulus Bentderesi’nde meyve ve bitki fidanı satışı yapan Adem Bostan, sattıkları ürünlere yüzde 40 oranında zam geldiğini kaydederek, “Girdi maliyetlerinin artmasından biz de olumsuz etkilendik. Geçen sene 20-25 liraya sattığımız fidanları bu sene 30-35 lira civarında satıyoruz” şeklinde konuştu. 

MEYVE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI 
Küresel iklim değişikliğinin Ankara’da meyve ağacı çeşitliliğini de beraberinde getirdiği bilgisini veren Bostan şunları söyledi: “Sıcak bölgelerde yetişen zeytin, nar, hurma gibi ağaçlar artık Ankara’da da meyveye duruyor. İncir ve limon hariç hemen hemen her meyve Ankara’da oluyor. Fidan sattığımız müşterilerimiz meyve aldıklarını anlatıyor. Limon ise iç mekanda oluyor.”

30-35 TL ARASINDA SATILIYOR 
Fidan üretim merkezleri ve satış fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Bostan şunları kaydetti: “Fidanlar Sapanca- Adapazarı, İzmir- Ödemiş, Yalova ve Tokat’tan Ankara’ya geliyor. Ankara’da fidan üretimi yok. Biz firma olarak Ulus Bentderesi ve Kahramankazan’da faaliyet veriyoruz.  Meyve fidanlarını 30 ila 35 TL arasında satıyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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