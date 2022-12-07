Fidanlar geleceğe nefes olacak

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası, ‘Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı'nda geleceğe nefes olacak 2 bin adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Oda Başkanı Hakan Akçam, “Geleceğimize yatırım yapmak için bir araya geldik" dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası(ATEM) tarafından Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı’ oluşturmak için Akyurt Şeyhler Mahallesi Kızıkyolu Mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. 2 bin adet çam fidanı toprakla buluşturuldu. ATEM Oda Başkanı Hakan Akçam, “Doğayı yeşil görmek, yeşili büyütmek, çoğaltmak için böyle bir yola çıktık. Bir nebze de olsa yeşile, geleceğin nefesine katkı sağlamak, bu noktada farkındalık oluşturmak istedik. Geleceğimiz için, çocuklarımız için yapılacak en önemli yatırım ağaç dikmek. Geleceğimize yatırım yaptık” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNDEYİZ

“Ekonomiye değer katan, hizmet üreten bir sektör olarak bakış açımız sadece iş faaliyetleriyle sınırlı değil” diyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, “Emlak sektörü ülke ekonomisinde çok önemli bir etkiye sahiptir. İstihdam ve topluma değer katmanın yanı sıra sürdürülebilir kurumsal sosyal yaklaşım çerçevesinde doğayı desteklemek ve daha iyi bir gelecek için fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bizler Ankara'da 3 bin 700 üyesi ile büyük bir STK olan ATEM olarak kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen faaliyetimiz kapsamında toplamda 2 bin çam fidanının toprakla buluşacağı ‘Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı’ projemizi gerçekleştiriyoruz. Oda olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul ediyor, sosyal ve çevresel sorunlara destek vermek amacıyla sosyal sorumluluk ilkelerimizle hareket ediyoruz. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri olarak STK'larda bu tip sosyal projelerin önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

FİDANLAR GELECEĞİMİZİN YATIRIMI

Akçam, “Göreve geldiğimiz günden beri hiç azalmayan hizmet aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Biz yönetim olarak 11 ay önce göreve geldiğimiz genel kurulda Ankara’da sektörümüz adına hatıra ormanı oluşturma hedefimiz açıkladığımız projelerimizden bir tanesiydi. 11 ayın sonunda bunu da gerçekleştirdik. Ağaç insana nefes verir, meyve verir, erozyonu önler, havayı kirleten gazları emer. Dolayısıyla bize can veren ağacın çok değerli olduğunu düşünerek bu kampanyayı yapmaya karar verdik. Doğayı yeşil görmek, yeşili büyütmek, çoğaltmak, yeşile önem vermek çok hassas bir konu olduğu için böyle bir yola çıktık. Bir nebze de olsa yeşile, geleceğin nefesine katkı sağlamak, bu noktada farkındalık oluşturmak istedik. Geleceğimiz için, çocuklarımız için yapılacak en önemli yatırım ağaç dikmek. Geleceğimize yatırım yaptık” dedi.

TEKRARLANMASI BEKLENİYOR

2 bin adet çam fidanı dikme gününde üyeler ve üyelerin yakınlarından oluşan kalabalık bir katılımla çam fidanlarının toprakla buluştuğunu aktaran Akçam, fidanların kısa sürede büyüyüp doğanın içerisine katılmasını temenni etti. Akçam, sözlerine şöyle devam etti: “Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası, bir STK olarak bizler bu işin içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Diğer meslek odalarımızdan, tüm STK'lardan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Her zaman yeşile önem veriyoruz. Doğanın daha çok güzelleşmesi, oksijen sağlaması için biz de bu işin içinde olacağız diye karar vermiştik ve bunu başardık. Önümüzdeki yıl da devam etmeyi, bir aksilik olmazsa her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne yerin tahsisi ve çam fidanları için çok teşekkür ediyorum. Fidanlarımızın sulanması ve bakımı ile Orman Genel Müdürlüğü çalışanları ilgileniyor bu konuda sorun olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

HATIRA SERTİFİKASI VERİLECEK

“Her bir üyemize çam fidanının dikildiğine dair bir teşekkür belgesi vereceğiz” diyerek katılanlarda hatıra kalmasını istediğini söyleyen Akçam, “Geleceğimize bırakacağımız en değerli mirasın bir parçası olmak gerçekten gurur verici” dedi. Akçam, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı: “Sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan ve bu noktada farkındalık yaratmayı içeren ‘Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı’ projemiz kapsamında buraya kadar gelip ağaç dikmek isteyen, bu anlamda emek veren, özveride bulunan üyelerimize ve onların her yaştan katılım gösteren yakınlarına şükranlarımı sunuyorum.”

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, beraberindekiler ile birlikte önceki dönem Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin’in kısa bir süre önce vefat eden oğlu ATO Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Yetkin hatırasına iki adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Fidan dikimlerinin ardından sahaya "Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Hatıra Ormanı" tabelası dikildi ve topluca hatıra fotoğrafı çekildi.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-