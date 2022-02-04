Fırsatçılar esnafın belini büküyor: "Fırsatçılar malzeme stokluyorlar, malzeme satmıyorlar"

Çeyrek asırdır ayakkabı tamirciliği yapan Çetin Yeniyapan, artan malzeme fiyatlarını müşterilere yansıtmamak için işçilikten feragat ettiklerini kaydederek, fırsatçılık yapanlardan yakındı.

Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi Ertuğ Pasajı’nda çeyrek asırdır ayakkabı onarım ve bakım işi yapan ayakkabı tamircisi Çetin Yeniyapan, artan malzeme fiyatlarını müşterilere yansıtmamak için işçilikten feragat ettiklerini söyledi. Yeniyapan, “7 liraya aldığımız ürün 25 lira oldu. İşler yüzde 70 düştü. Malzeme stoklayıp, fırsatçılık yapanlar var. Dövizin yükselmesini bekliyorlar. Bizlere malzeme satmıyorlar. Birçok ürünü tek adet alabiliyoruz” dedi.

YÜZDE 70 DÜŞÜŞ VAR

Yeniyapan, yılbaşı sonrası işlerde gözle görülür bir şekilde düşüş olduğunu kaydederek, vatandaşın alım gücünün düşmesinin işleri büyük oranda etkilediğini söyledi. Yeniyapan, “Bırakın insanlar ayakkabı almaya tamir ve bakıma dahi ayakkabı getirmiyorlar. Esnaf olarak işlerin azalmasını hissediyoruz. İşlerimizde yüzde 70’e yakın düşüş var. Malzemeler fahiş bir şekilde zamlandı. Ayakkabı sektöründeki malzemelere günlük zamlar geliyor” dedi.

İŞÇİLİKTEN FERAGAT EDİYORLAR

Ayakkabı tamir ve tadilatında kullanılan malzemelerin zamlanmasını mümkün olduğunca müşterilere yansıtmamaya çalıştıklarını kaydeden Yeniyapan, “Malzemelere zam geliyor, müşteriye minimum oranında yansıtıyoruz, işçilikten feragat ediyoruz. Buna rağmen işlerimiz de gözle görülür bir düşüş var. Malzemeler ithal geldiği için fiyatlarda artış yaşanıyor. Örnek verecek olursak topuk kapağını yedi liradan alıyorduk. Şimdi ise 25 liraya gelişi var. Müşteri de haklı olarak pahalı buluyor” ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILIK VAR

Döviz çıktığında malzeme fiyatlarının arttığını, döviz düştüğünde ise fiyatların dövize paralel düşmediğine dikkat çeken Yeniyapan, “İşlerin böyle olmasında ekonominin etkisi büyük. Bunun yanı sıra insanlarımızda biraz da fırsatçılık var. Bu da esnafı büyük oranda etkiliyor. Ayakkabı-çanta tadilat sektöründe yaprak kımıldamıyor. Döviz yükseldiği için imalatçılar üretim dahi yapmıyor. Yapanlar da malzeme stokluyor. Dövizin yükselmesini bekliyor. Bizlere malzeme satmıyor. Birçok malzemeyi tek tek almaya başladık. Çünkü satmıyorlar” diye konuştu.

GİDERLER BÜYÜK ORANDA ARTTI

Personel giderlerinin ve dükkân giderlerinin de gözle görülür bir şekilde arttığına dikkat çeken Yeniyapan, “Yerli üretim şu an da yapılmıyor. Birçok firma artan maliyetlerden dolayı üretimi durdurdu. Genel olarak ürünler yurt dışından geliyor. Üretimi durduran firmalarda ayakkabı tamir-onarım işini girmeye çalışıyor” dedi.

SPOR AYAKKABIYA RAĞBET ARTTI

Vatandaşların son yıllarda ayakkabı tercihinin değiştiğini, spor ayakkabılara rağbetin arttığını vurgulayan Yeniyapan, “Artık eskisi gibi deri ya da köseli ayakkabıları çok kullanan yok. Bize tamir için genelde spor ayakkabı geliyor. Kış aylarında olmamıza rağmen, kışın dahi çoğunluk olarak spor ayakkabı tamiri yapıyoruz” dedi.

İNTERNETTEN AYAKKABI ALMAYIN

İnternet üzerinden ayakkabı almanın ise doğru olmadığını savunan Yeniyapan, “Denemeden ayakkabı almayınız. Müşterilerimin en büyük şikâyeti bu yönde oluyor. Aldıkları ayakkabılar ya büyük ya küçük geliyor. Renk farklılığı oluyor. Aldıkları ayakkabıları bana getirerek çözüm arıyorlar. Bu konuda sıkıntıları olan vatandaşlar özel sipariş ile ayakkabı yaptırsınlar. Biz özel siparişte ayak ölçüsünü alıyoruz.”

MİLİMETRENİN ÖNEMİ VAR

“Sağ ya da sol ayakkabının büyük ya da küçük gelme olasılığı yok. En sağlıklı ayakkabı ölçüye göre yapılandır. Ayakkabı numaraları marka ve kalıba göre değişiklik göstermektedir. Bir marka ayakkabı kalıbını aynı çıkartırken, diğer marka başka bir sistem, malzeme kullandığı için aynı numarada farklılıklar oluşuyor. Makine yapımı olduğu için sağ ve solda farklılıklar olabiliyor. Milimetrenin dahi öneminin olduğu bir sektör” diye sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA