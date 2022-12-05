Gabar Dağı Küpeli Dağ olarak da geçmektedir. Güvenlik sebebi ile insan kullanımı sınırlı bir dağdır. Yüksek bölümlerinde ardıç ve meşe ağaçları bulunan bir dağdır. Peki, Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı’nın özellikleri nelerdir?

Girintili çıkıntılı yolları olan Gabar Dağı’nın tepesinde fındık ve çukurlarında meşelik bulunmaktadır. Coğrafi konumundan ötürü görüş mesafesi 10 metredir ve birçok sayıda mağara, tepe bulunmaktadır. En tehlikeli dağlarımızdan birisi olan Gadar Dağı özellikleri sebebiyle de insanlar için çıkılması zor bir dağdır. Peki, Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı’nın özellikleri nelerdir?

GABAR DAĞI NEREDE?

Gabar ya da Küpeli Dağı Türkiye’nin Şırnak ilinin 20 kilometre batısında bulunmaktadır. Gabar Dağı Şırnak iline bağlıdır. Siirt’ten başlayıp Kuzey Irak’a kadar uzanabilecek boyutta bir dağdır. Güneydoğu Toroslar üzerindedir. Gabar Dağının Güneydoğusundan Cudi dağı geçmektedir. Batı ve Güneyinden ise Dicle Nehri geçer. Kuzeyinde ise Eruh Dağı bulunur. Bin 848 metre özelliğindeki bu dağ, Orojenik kıvrım dağı türündedir. Birçok mağara ve tepenin bulunduğu Gabar Dağı girintili çıkıntılı yolları sebebiyle insanlar için oldukça tehlikeli bir dağ pozisyonundadır.

GABAR DAĞI ÖZELLLİKLERİ NELERDİR?

Şırnak iline bağlı olan Gabar Dağı, yakınındaki Akdeniz ikliminin görüldüğü Dicle ve kollarının vadileri “Önemli Doğa Alanı” olarak ilan edilmiştir. Gabar Dağı’nın yükseklerinde parçalar halinde ardıç ağaçları ve meşe ormanları bulunmaktadır. Nehir boyunca bozulmamış yaşam alanı, meşe ormanları, sarp kayalıkları, ardıç toplulukları ile dağ bozkurlarından oluşmaktadır. Gabar Dağı’nın yürüme alanı girintili çıkıtnılı durumdadır. Girintili çıkıntılı olması sebebi ile insan hayatı için oldukça tehlikelidir. Görüş mesafesinin 10 metre olduğu Gabar Dağı’nda güvenlik sebebi ile insanların kullanması sınırlıdır. Gabar, Türk Güvenlik Güçlerinin sıkça kontrol düzenlediği bir dağ pozisyonundadır.

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