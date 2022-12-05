  • BIST 4.946,78
  • Altın 1076.597
  • Dolar 18.6362
  • Euro 19.6658
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı’nın özellikleri nelerdir?

Gabar Dağı Küpeli Dağ olarak da geçmektedir. Güvenlik sebebi ile insan kullanımı sınırlı bir dağdır. Yüksek bölümlerinde ardıç ve meşe ağaçları bulunan bir dağdır. Peki, Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı’nın özellikleri nelerdir?
Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı’nın özellikleri nelerdir?

Girintili çıkıntılı yolları olan Gabar Dağı’nın tepesinde fındık ve çukurlarında meşelik bulunmaktadır. Coğrafi konumundan ötürü görüş mesafesi 10 metredir ve birçok sayıda mağara, tepe bulunmaktadır. En tehlikeli dağlarımızdan birisi olan Gadar Dağı özellikleri sebebiyle de insanlar için çıkılması zor bir dağdır. Peki, Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı’nın özellikleri nelerdir?

 GABAR DAĞI NEREDE? 

Gabar ya da Küpeli Dağı Türkiye’nin Şırnak ilinin 20 kilometre batısında bulunmaktadır. Gabar Dağı Şırnak iline bağlıdır. Siirt’ten başlayıp Kuzey Irak’a kadar uzanabilecek boyutta bir dağdır. Güneydoğu Toroslar üzerindedir. Gabar Dağının Güneydoğusundan Cudi dağı geçmektedir. Batı ve Güneyinden ise Dicle Nehri geçer. Kuzeyinde ise Eruh Dağı bulunur. Bin 848 metre özelliğindeki bu dağ, Orojenik kıvrım dağı türündedir. Birçok mağara ve tepenin bulunduğu Gabar Dağı girintili çıkıntılı yolları sebebiyle insanlar için oldukça tehlikeli bir dağ pozisyonundadır.

gabar-dagi-nerede-gabar-dagi’nin-ozellikleri-nelerdir-2.jpg

 GABAR DAĞI ÖZELLLİKLERİ NELERDİR? 

Şırnak iline bağlı olan Gabar Dağı, yakınındaki Akdeniz ikliminin görüldüğü Dicle ve kollarının vadileri “Önemli Doğa Alanı” olarak ilan edilmiştir. Gabar Dağı’nın yükseklerinde parçalar halinde ardıç ağaçları ve meşe ormanları bulunmaktadır. Nehir boyunca bozulmamış yaşam alanı, meşe ormanları, sarp kayalıkları, ardıç toplulukları ile dağ bozkurlarından oluşmaktadır. Gabar Dağı’nın yürüme alanı girintili çıkıtnılı durumdadır. Girintili çıkıntılı olması sebebi ile insan hayatı için oldukça tehlikelidir. Görüş mesafesinin 10 metre olduğu Gabar Dağı’nda güvenlik sebebi ile insanların kullanması sınırlıdır. Gabar, Türk Güvenlik Güçlerinin sıkça kontrol düzenlediği bir dağ pozisyonundadır.

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Turan Güven vefatının üçüncü yılında anıldı05 Aralık 2022 Pazartesi 04:35
  • Doğan: Pazar bölgedeki hareketliliği sağlıyor05 Aralık 2022 Pazartesi 04:22
  • Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir?04 Aralık 2022 Pazar 16:52
  • Türkiye’de aktif yanardağ var mı? Türkiye’de en son hangi yanardağ patladı?04 Aralık 2022 Pazar 14:14
  • Üçlü salgın nedir? RSV nedir, belirtileri nelerdir?04 Aralık 2022 Pazar 14:02
  • Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi ödülleri aldı?04 Aralık 2022 Pazar 12:59
  • Sokaklarda gönül rahatlığıyla dolaşmak istiyorlar03 Aralık 2022 Cumartesi 04:29
  • Canpolat: Trafik sigortası ödemeleri kaza maliyetlerine yetmiyor03 Aralık 2022 Cumartesi 04:25
  • Dünya Madenciler Günü nedir, ne zaman kutlanır? Türkiye’de yaşanan maden kazaları02 Aralık 2022 Cuma 16:42
  • Aslı Şen kimdir, nereli, kiminle evli, kaç yaşında? Aslı Şen'in eşi Metin Şen kimdir?02 Aralık 2022 Cuma 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti