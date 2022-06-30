Ankaralı amatör balıkçılar ve aileleri Çanılı Barajı’nda düzenlenecek olan 9’uncu Turna Balığı Yakalama Yarışması’nda buluşacak. Etkinlik ‘Ankara’da Geleceğe Rastgele’ sloganıyla 2-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Sincan Amatör Olta Balıkçılar ve Kara Avcılar Derneği (SİNABDER) tarafından balıkçılığı tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesini sağlamak amacıyla 9’uncu Turna Balığı Yakalama Yarışması düzenlenecek. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Türkiye Turnuvası kapsamında, Ankara iline bağlı Ayaş ilçesi, Çanıllı Barajı’nda gerçekleşecek olan yarışmada dereceğe girenlere ödül verecek. Katılımcılar iki gün boyunca farklı aktivitelerde yer alma şansını da elde edecek.

SINIRSIZ ÇAY, KAHVE, SU

2-3 Temmuz günlerinde gerçekleşecek olan programda katılımcılar yemek ve ulaşımı kendileri karşılarken, dernek tarafından sınırsız çay, kahve ve su ikramı yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda yarışma düzenlenmeden önce katılımcıların kamp çadırları kurabilecekleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri geniş bir alan olacak.

FARKLI AKTİVİTELER YER ALACAK

Dernek tarafından yapılan açıklamada çocukların ve diğer katılımcıların eğlenceli vakit geçirebilecekleri yumurta taşıma, un veya yoğurt içerisinde sasi bulma, balıkçı mumyalama gibi farklı aktivitelerin de yer alacağı dile getirildi. Aynı zamanda şenlik alanında ateş yakılacağı ve canlı müzik olacağı, müziğin gelen katılımcılar dinlenebilmesi için gece yarısı sona ereceği kaydedildi.

KURALLAR BELİRLENDİ

Asartepe Barajı’nda düzenlenecek olan yarışmada yarışmacıların kurallara uymaması durumunda diskalifiye olacağı açıklandı.

Yarışmaya katılmak isteyen kişilerin kayıt işlemleri cumartesi günü 17.00’de başlayarak Pazar günü 07.00’de son bulacaktır. Yarışma bittikten sonra yakalanan balığın değerlendirmesi 11.00 ile 11.30 arasında yapılacaktır. Ödül töreni ise 12.00’da yapılacaktır.

YEDİ ÖDÜL VERİLECEK

Katılımcılar isterlerse kıyıdan, isterlerse tekne, bot veya kano yardımıyla baraja açılarak, isterlerse de en büyük balığı yakalamak için yarışabilecekler. İki alan içerisinde yarışan yarışmacılara her alanda birincilik, ikincilik ve üçüncülük verilirken en büyük balığı yakalayan gruba veya yarışmacıya birincilik toplamda ise 7 ödül verilecek.

Buket Beslen/ İlksayfa