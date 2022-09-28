Gelecek Partili Selçuk Özdağ "Sinoplu Diyojen" olup fenerle sosyal konut aradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Sinoplu Diyojen’liğe soyunup, fenerle Hükümet’in 2019’da yapmayı vaat ettiği 100 bin sosyal konutu aradı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Diyojen’li bir mizansenle Hükümet’in 2019’da açıkladığı 100 bin sosyal konut projesini sorguladı.

Selçuk Özdağ, Ankara Bala’da elinde fenerle arazileri gezip, 2019’da açıklanıp, 2020'de yapımına başlanacağı vaat edilmiş olan sosyal konutları ararken şöyle konuştu:

“Sinoplu Diyojen Anadolu topraklarında elinde bir lüküs lamba ile ‘adam arıyorum’ diyordu. Bense, 2019 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanının fakirler, gaziler, şehitler için 100 bin konut sözü vardı. 3 senedir bu konutlarla ilgili bir gelişme var mı diye, onu arıyorum. Olabilir mi acaba diye bakıyorum fenerle? Yok.”

“AYA YAPMIŞ OLMASINLAR?”

Bir partilinin “Başkanım sakın aya yapmış olmasınlar bu konutları” demesi üzerine Özdağ, şunları söyledi: “Bakalım, dürbünle aya doğru bakalım. Yok, yol yok ayda, TOKİ inşaatı da yok. O zaman nerede olabilir bunlar? Buradan sesleniyorum; birkaç hafta 250 bin konut yapacaklarını söylediler, yine dar gelirli aileler için. Buradan soruyorum, 2019’daki 100 bin konut ne alemde?”

"TEMEL DAHİ ATILMADI" İDDİASI

Özdağ'ın bu sözleri üzerine bir partili "Ankara ili Bala ilçesinde 2+1 tipte 140 adet, 3+1 de 60 adet konut yapılacağı vaat edilmiş. Ancak 3 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir temel atma dahi yapılmamıştır" iddiasında bulundu.