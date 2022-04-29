Gelir desteği alamayan 11 ilçeye, ABB İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'den çözüm sözü

TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, özel toplu taşımaya yolcu başına sağlanan gelir desteğinden validatör takılmadığı için 11 dış ilçedeki esnafın faydalanamadığını açıkladı. ABB İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise bu konuda çözüm sözü verdi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) önceki gün Etlik’teki Next Garden’da geleneksel iftar programı düzenledi. İftar programına Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, çok sayıda ABB ve EGO bürokratı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, ulaşım esnafı ve aileleri katıldı.

11 İLÇE DESTEKTEN YARARLANAMIYOR

TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, ABB Meclisi’ndeki AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerine ve Meclis üyelerine esnafa sağlanan destekler nedeniyle teşekkür etti. Kara, İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’e esnafa verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, “Adnan Beker, gerçekten esnafın abisi, kapısı 24 saat açık. Hakkını helal etsin ödemekle bitiremeyiz” dedi. Yolcu başına sağlanan gelir desteğinden Polatlı başta olmak üzere 11 dış ilçedeki esnafların yararlanamadığına dikkat çeken Kara, “Hesaplarımıza gelir destekleri yattı. Validatör takılı olmadığı için 11 ilçemiz gelir desteği alamadı. Esnaflarımızın yüzde 60’ı destek alamadı. Firma ile validatör için sözleşme imzalandı. Önümüzdeki Meclis toplantısında dört grup başkanvekilimizden bir istirhamımız olacak. Destek alamayan esnaflarımız için bu kararın tekrar düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

ÇÖZÜM SÖZÜ VERDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise “Ulaşım esnafı çok büyük sıkıntıda. Bizim Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 2,5 yıldır esnafımızı geziyor, derdini dinliyor. Biz de esnafımızdan aldığımız şikayetleri Sayın Mansur Yavaş’a iletiyoruz. Çözülmesi gerekenleri çözüyoruz. Dış ilçelerdeki esnaflarımız var. Polatlı gibi. Bunlar validatör takılmadığından dolayı Meclis’te geçen destekten faydalanamıyorlarmış. Biz inşallah bu sıkıntıyı gidereceğiz. AK Parti, MHP, CHP grup başkanlarıyla konuşuruz o sıkıntıyı da bu ay ki Meclis’te çözeriz. Meclis’ten geçtiği gibi de desteklerini alırlar. Otobüsçünün sıkıntısı var biz de elimizden geleni belediye olarak yapıyoruz. Biz sadece ulaşım esnafına Büyükşehir olarak destek vermedik, pandemi sürecinde bütün esnafa destek olduk. Şu anda da burada dış ilçelerden gelen arkadaşlarımız var hem de kendileri çiftçi Sayın Mansur Yavaş biliyorsunuz çiftçiye mazot, gübre, tohum desteği gibi elinden gelen desteği yapıyor” ifadelerini kullandı. Beker, ihtiyaç sahibi insanlara, çiftçiye ve esnafa verilen destek miktarlarının artırmak için çalıştıklarını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-