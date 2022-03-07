  • BIST 1.997,33
  • Altın 923.009
  • Dolar 14.3754
  • Euro 15.5921
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Gelişigüzel dikilen elektrik direkleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Mamak Ekin Mahallesi’nde gelişigüzel dikilen elektrik direkleri ve sokak lambaları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. ENERJİSA ve BEDAŞ’ı göreve çağıran vatandaşlar, bu sorundan dolayı belediyelerin de çalışma yapamadığını belirtiyor.
Gelişigüzel dikilen elektrik direkleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Mamak Ekin Mahallesi 1615 ve 1652’nci Sokak’ta yol ortasında ve garaj girişinde yer alan elektrik direği ile sokak lambası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gelişigüzel direklerden dolayı belediyenin dahi yol çalışması yapamadığını kaydeden vatandaşlar yetkilileri göreve davet ediyor.

whatsapp-image-2022-03-07-at-11.56.38-(2).jpegwhatsapp-image-2022-03-07-at-11.56.38-(1).jpeg

SOKAK LAMBASI YOK
Yine aynı mahallede 1639’uncu Sokak’ta ise sokak lambasının olmadığına dikkat çeken bölge sakinleri, akşam saatlerinde sokakta karanlıktan yürüyemediklerini belirtiyor. ENERJİSA’yı göreve davet eden mahalle sakinleri sorunlarının bir an önce giderilmesini istiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketler yağa kota getirdi07 Mart 2022 Pazartesi 05:05
  • Kadının Günü07 Mart 2022 Pazartesi 04:04
  • Müslümanlara Sitemimdir!07 Mart 2022 Pazartesi 02:02
  • Derbent Mahallesi'ndeki internet sorunu çözüldü05 Mart 2022 Cumartesi 16:50
  • TZOB Başkanı Bayraktar'dan seferberlik çağrısı05 Mart 2022 Cumartesi 05:05
  • İstasyon’dan ne haber?05 Mart 2022 Cumartesi 04:04
  • Şehit yakını ve Gazilerden Çubuk'a ziyaret05 Mart 2022 Cumartesi 01:01
  • Aktif Yaşam Koçu Nihat Akdoğan hayati tavsiyelerde bulundu04 Mart 2022 Cuma 05:05
  • Nasıl Dua Edilmeli?04 Mart 2022 Cuma 04:04
  • Nazar04 Mart 2022 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti