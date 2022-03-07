Gelişigüzel dikilen elektrik direkleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor

Mamak Ekin Mahallesi’nde gelişigüzel dikilen elektrik direkleri ve sokak lambaları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. ENERJİSA ve BEDAŞ’ı göreve çağıran vatandaşlar, bu sorundan dolayı belediyelerin de çalışma yapamadığını belirtiyor.

Mamak Ekin Mahallesi 1615 ve 1652’nci Sokak’ta yol ortasında ve garaj girişinde yer alan elektrik direği ile sokak lambası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gelişigüzel direklerden dolayı belediyenin dahi yol çalışması yapamadığını kaydeden vatandaşlar yetkilileri göreve davet ediyor.

SOKAK LAMBASI YOK

Yine aynı mahallede 1639’uncu Sokak’ta ise sokak lambasının olmadığına dikkat çeken bölge sakinleri, akşam saatlerinde sokakta karanlıktan yürüyemediklerini belirtiyor. ENERJİSA’yı göreve davet eden mahalle sakinleri sorunlarının bir an önce giderilmesini istiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA