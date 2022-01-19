Gelişigüzel park edilen scooterlar tepki topluyor

Başkent sokaklarında son günlerde sayıları artan elektrikli scooterların kaldırımlara ve yol ortasına gelişigüzel park edilmesi tepki topluyor.

Başkent sokak ve caddelerinde son günlerde kullanımı artan elektrikli scooterların, yaya yollarına ve sokaklara gelişigüzel park edilmesi tepki topluyor. Özellikle kaldırımlara bırakılan ve yayaların yürümesine engel olan elektrikli scooterlar için vatandaşlar denetim istiyor. Scooterlar için belirli park alanları yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, gelişigüzel bırakan sürücüler için cezai işlem uygulanmasını talep ediyor.

ARTILARI VE EKSİLERİ TARTIŞILIYOR

Yaklaşık iki yıl önce hayatımıza giren ve zaman zaman farklı birçok olayla medyada geniş yer bulan elektirkli scooterların getirdiği artılar ve eksiler halen tartışılıyor. E-scooterlar kısa araba yolculuklarının yerini alarak karbondioksit salınımını önemli ölçüde azaltırken, hem hava kirliliğinin önüne geçiyor hem de şehirdeki trafiği de önemli ölçüde azaltıyor.

KONTROL ALTINA ALINMAZSA OLUMSUZ ETKİLİYOR

E-scooterların kullanımı yasal bir düzenleme ve yönetim ile kontrol altına alınmazsa ulaşım ağını olumsuz etkileyeceği, caddelerin e-scooterlarla dolması halinde yaşam kalitesini düşüreceği ve hem yaya hem de otomobil kazası riskini arttıracağı da yapılan araştırmalarca biliniyor.

YAYA GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Scooter sürücüleri sürüş için taşıt yollarını güvenlik endişeleriyle tercih etmekten çekinirken kaldırımlar da olası kazalar sebebiyle yaya güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Kaldırımlara gelişigüzel park edilen scooterlar yayaların yolda yürümesine neden oluyor. Özellikle engelli bireyler ile çocuk arabası olan ebeveynlere zor anlar yaşatan scooterlar için vatandaşlar, denetim istiyor.

GELİŞİGÜZEL PARK EDİLMESİ YASAK

15 yaşından küçüklerin kullanımının yasaklandığı scooter'larda far, reflektör, zil ya da korna bulunması şartının yanı sıra bu araçların yayalar, engelliler ya da hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesinin yasak olduğu biliniyor.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Yasağa rağmen birçok sürücü e-scooterları kaldırımlara ve yol ortasına bırakıyor. Gelişigüzel park edilen scooterlardan hem yayalar hem de araç sürücüleri şikâyet ediyor. Araç sürücüleri özellikle akşam saatlerinde bazı kişilerin scooterları yol ortasına bıraktığını, bunun da araç geçişini engellediğini belirtiyor. Sürücüler ve yayalar Büyükşehir Belediyesi’nden denetimleri artırmasını istiyor.

Emrah ÖZCAN/İLKSAYFA