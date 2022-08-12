GENÇLER HAYALLERİNİ DİJİTALE TAŞIDI

İMEF ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ve ‘Hayallerini Dijitale Taşı’ mottosuyla ‘Gençler Dijital Kültür Endüstrisi Sektörüne Giriyor’ projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Kent Konseyi’nde İletişim Medya ve Bilişim Federasyonu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle ‘Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrisi Destek Programı’ kapsamında ‘Hayallerini Dijitale Taşı’ mottosuyla hazırlanan, Ankara’nın 100 değerinin NFT’lerinin sergilendiği, ‘Gençler Dijital Kültür Endüstrisi Sektörüne Giriyor Projesi’ kapanış toplantısı yapıldı. İMEF Başkanı Dr. Süleyman Basa, “Birçok proje yaptık. Hiçbir proje bizi bu kadar heyecanlandırmadı. İlk kez gençler vardı işin işinde. Dijitalleşme ve kültür vardı. Devamlılığı olan bir proje. Ankara’nın yüz değerini dünyada ilk kez dijitalde tanıtımı yapılıyor. Belki de amacına bu kadar sahip bir proje daha önce ben görmedim” dedi.

DEĞİŞEN DÜNYAYI FARK ETTİRMEK LAZIM

Toplantı’nın açılış konuşmasını Hacı Bayram Üniversitesi Doktora öğrencisi ve Proje Koordinatörü Halil Ecer gerçekleştirdi. Ecer, “Biz ihtiyaç odaklı süreç ilerletmeyi düşünürken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın böyle bir proje duyurusuna çıkması bizi çok memnun etti. Aynı zamanda ihtiyaç odaklı politika yapma süreçlerinin nasıl geliştiğine de bizzat tanıklık etmiş olduk. Dünya değişiyor ve bunu fark ettirmemiz gerekiyor. ‘Dijitalleşen dünyada fırsat eşitsizliğini nasıl ortaya koyabiliriz? Ankara’daki gençleri özellikle dezavantajlı bireyleri süreçlere nasıl dâhil edebiliriz?’ gibi sorulara kafa yorarken biz bunu gençlere bir fırsat eşitliği sağlanması için İnternet medya ve bilişim federasyonunun öncülüğünde bu süreci başlatmış olduk” şeklinde konuştu.

TÜM GENÇLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATILDI

Hazırlanan projenin en verimli tarafının ihtiyaca odaklanması olduğunu ifade eden Ecer, “Türkiye’de yaşayan bir genci direk dünyanın dijital piyasasında rekabet edilebilir bir boyuta taşınmasını sağlamak ve tabi bunu yaparken dezavantajlı bireyleri ön planda tutarak fırsat eşitliği yaratmak. Tüm bireyler bu fırsatlardan yararlanarak genç arkadaşlarımızı sürece dâhil ettik” diye konuştu.

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI SEÇİM SİSTEMİ

Ecer, 50 kişiye yüz yüze eğitim 50 kişiye ise online eğitim verildiğine dikkat çekerek eğitimlerinin tamamlandığını belirtti. Proje sürecinde belirlenen kriterleri Ecer, şu şekilde aktardı; “Seçim esnasında NFT ve dijital dünyayla ilgilenen ve bu konu hakkında direk somut çıktı üretebilecek arkadaşlarla süreci ilerletmek istedik. İlgili alanda öğrenci olan ya da ilgili alanda motivasyonu olan, toplumsal cinsiyete duyarlı bir seçim sistemi de koyduk. Yüzlerce arkadaşımız başvurdu. Keşke her birine bu eğitimi verebilecek imkânımız olsaydı.”

YETENEKLİ BİRÇOK ÖĞRENCİ VAR

Proje uygulama sürecinde 10 farklı ders alan öğrenciler derslerin ardından NFT üretimini yapabildiklerini vurgulayan Ecer, çok yetenekli öğrenciler olduğunu söyleyerek konuşmayı İMEF Başkanı Dr. Süleyman Basa’ya bıraktı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BULUŞU

Konuyla ilgili görüşlerini Basa şu sözlerle aktardı; 1967 yılında askere amaçlarla bulunan bir sistem internet. Aynı projede çalışan bir bilim adamının sağır ve dilsiz eşiyle haberleşebilmesi için kendi evine kurması ve onunla haberleşmesi olarak bilinen bu olay bir aşk hikâyesi olarak özelleşiyor. Yazı ve matbaadan sonra dünyanın en önemli buluşundan bahsediyoruz. Bugün 8 saatimizi internette geçirdiğimizi düşünürsek ve sadece ortalama bir defa okuduğumuzu düşünürsek internette neden olmamız gerektiğini hepimiz anlıyoruz” dedi.

GENÇLER, DİJİTAL VE KÜLTÜR

Basa, “İnternetle ilgili federasyon olarak hemen hemen Türkiye’nin her yerinde okullara gittik. ‘Farkında mıyız?’ diye bir program yürüttük ve gençlere doğru internet kullanımı, doğru sosyal medya kullanımını aktardık. Pek çok proje yapmamıza rağmen hiçbir proje bizi bu kadar heyecanlandırmadı. Çünkü projenin çıkışı çok doğruydu. Yani ilk kez gençler vardı işin işinde. Dijitalleşme ve kültür vardı.

“GENÇLERİMİZİN BU ORTAMDA OLMALARINI İSTİYORUZ”

Projenin 10 gün öncesinde haber aldıklarını ve çok hızlı bir şekilde projeyi hazırladıklarını Kaydeden Basa, Ankara tanıtılmalı ve gençlere daha anlaşılır bir dil sunulmalı diyerek iki amacı birleştirdiklerini söyledi. NFT(Nitelikli Fikri Tapu) hakkında da bilgi veren Basa, “NFT aslında bir eserin ruhsatı. Dijitalde bir eser üretiyorsunuz, onun ruhsatını da NFT olarak alıyorsunuz. Asıl değerli olan burada görmüş olduğunuz eserler. Biz muhakkak gençlerimizin bu ortamda olmalarını istiyoruz” dedi.

“AMACINA BU KADAR UYGUN BAŞKA PROJE GÖRMEDİM”

Basa, “Yaklaşık 25-26 saatlik bu eğitimleri çektik ve internete yükledik. Herkes şu anda o videoları izleyerek, NFT içerikleri üretebilir. O yüzden bu proje çok önemli. Devamlılığı olan bir proje. Benim için daha önemli olan konu ise Ankara’nın yüz değerini dünyada ilk kez dijitalde tanıtımı yapılıyor. Şu anda bu sergi kültürel, sanatsal, tarihi değerleri dijital platformlarda gösteriliyor. Belki de amacına bu kadar sahip bir proje daha önce ben görmedim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“SÜREKLİ GELİŞMEK ZORUNDAYIZ”

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, “Çağları aşan çağlar ötesinden bir ses bize der ki; ‘Bir günü diğer günüyle eşit olan bizden değildir.’ Onun için bizler sürekli gelişmek zorundayız. Kendimizi yarınlara hazırlamak zorundayız” ifadesini kullandı.

DİJİTAL GÖÇMENLER VE DİJİTAL DEĞERLER

“Bizler genç kuşağımıza baktığımız zaman dijital göçmenleriz ama onlar dijital değerler” diyen Avşar, “Onlar kendi çağlarında doğdular biz onların çağına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fakat biz onların doğmuş olduğu çağı öğrenmek ve hayatımızın geri kalan kısmında bunlardan istifade etmek durumundayız” dedi.

“MÜFREDATIMIZI GÜNCELLİYORUZ”

Avşar, “Çağ değişiyor. Günler değişiyor. Her şey değişiyor. Çünkü artık on yıl öncesinin dünyası ile şimdiki dünya aynı değil farkındaysanız. Bir 5 yıl sonra da yeni bir dünya var olacak. İşte buna hazırlık lazım bu hazırlıkta dijital dünyaya biraz daha adapte olmakla mümkün. O yüzden bizler müfredatımızı güncelliyoruz. Artık dünya böyle bir dünya. Dünyanın dört bir yanına biz kültür ihraç ediyoruz. Kendimizi ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞE İMZA ATTINIZ”

“Yaptığınız işler bizi köklerimizle, dallarımızla yaşatır” diyerek gençlerin başarısına dikkat çeken Avşar, “Çok önemli bir şeye imza attınız. Sizlere vermiş olduğumuz sertifikalar sadece bir kağıt parçası değil aynı zamanda yetkinleşebileceğiniz, uzmanlaşacağınız bir anahtardır. Lütfen bu anahtarı kullanarak ülkemize katkıda bulunmaya devam edin. Siz bir büyük kültürü, bu kadim kültürü ve bu kültürün yoğrulduğu şehri bütün dünyaya gösteren adımlar attınız bu bakımdan hepiniz tebrike ve takdire layıksınız. Her birinize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket eslen - ilksayfa