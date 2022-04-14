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GGYD Başkanı Allıoğlu'ndan yardımlaşma ve dayanışma vurgusu

GGYD Başkanı Allıoğlu, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, üyelerin desteği ile Mamak Türközü’nde önümüzdeki hafta bin 500 kişiye iftar vereceklerini açıkladı.
GGYD Başkanı Allıoğlu'ndan yardımlaşma ve dayanışma vurgusu

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) üyeleri iftar programında bir araya geldi. Başkentli iş insanları ve siyasilerin katıldığı programda konuşan Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu, Ramazan ayının hakkıyla eda edilebilmesi için yardımlaşma ve dayanışmanın unutulmaması gerektiğini söyledi.

Allıoğlu, “Dernek olarak 19 Nisan Salı günü Mamak Türközü’nde bin 500 kişiye iftar yemeği vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize maddi destek sağlayacağız. Bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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BU AY ALLAH’IN BÜYÜK BİR NİMETİ
Allıoğlu, Ramazan ayının hayatımıza sayısız güzellikler kattığını belirterek, “Rahmet, bereket ve bağışlanma ayı olan bu aya kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Barış, kardeşlik, teselli rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı bu ay yüce Allah’ın bize büyük bir nimetidir. Ramazan sevgidir, saygıdır. Bu ayı birbirimizi kırmadan, üzmeden, saygı ve sevgi göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasına yardımcı olmalıyız. Bu ay sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi, bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini de unutmamamızı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

İFTAR, BAĞIŞ VE BURS VERECEKLER
Bu ayda yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu, dernek olarak ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlediklerini kaydetti. Düzenledikleri kampanyaya maddi katkı sağlayan üyelere de ayrıca teşekkür eden Allıoğlu, “Dernek olarak 19 Nisan Salı günü Mamak Türközü’nde bin 500 kişiye iftar yemeği vereceğiz. Üyelerimiz bu yardıma büyük teveccüh gösterdi.  Toplanan yardımlar ile Yenimahalle’de yer alan bir eğitim vakfına da bağışta bulunacağız. Bunların yanı sıra bizden burs alan üniversite öğrencilerimize de 500 TL destekte bulunacağız. Bu mübarek ayda desteklerinizi esirgemediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
“Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, her geçen gün daha güçleneceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Allıoğlu, “Bu güzel akşamda bizlerle aynı sofrayı paylaştığınız için çok mutlu olduğumu ayrıca belirtmek istiyorum.

Beraberlik, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının kentimize, ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ve çok sayıda bürokrat ile siyasetçi katıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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