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Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu’ndan Atanma Talebi

Atama bekleyen Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu, Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Platform Başkanı Aydın Baha Yılmaz, “Bu ülkenin üvey evladı değiliz göreve hazırız atamalarımızın yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu’ndan Atanma Talebi

Aldıkları 80 üzeri KPSS puanlarıyla atama bekleyen Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu seslerini duyurmak için Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. 5000 atama talebinde bulunan gıda mühendisleri özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek seslerinin duyulmasını istedi. Yapılan basın toplantısında konuşan Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu Başkanı Ayhan Baha Yılmaz, “Bu ülkenin üvey evladı değiliz. Göreve hazırız, atama bekliyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde göreve hazır gıda mühendislerimizin olduğunun bilinmesini isterim” dedi.

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 “GÖREVE HAZIRIZ” 

Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu Başkanı Aydın Baha Yılmaz: “Bu ülkenin üvey evladı değiliz. Tıpkı orman mühendisleri, ziraat mühendisleri, sağlık çalışanları gibi biz de göreve hazırız. Ben, kızıma yalan söyledim. 31 Temmuz’da, sınav çıkışında, ‘Baba sınavın nasıl geçti’ dedi. ‘Bu sefer oldu kızım’ dedim. Sonra sınav iptal oldu. ‘Olsun, vardır bir hikmet’ dedik. İkinci sınavı yaptılar. İkinci sınava girerken başta hazırlanamadım. Çünkü ilk sınavda başarmıştım, olacağını biliyordum. İkinci sınav olduğunda, kızıma yalancı düşmemek için çalıştım, gayret ettim ama ilk sınavdaki puanı alamadım. 85 puan aldım. Başka bölümde olsa 80-85 puanlarla atamalar mümkün. Biz bu devletin evladıyız, istiyoruz ki aldığımız puanlarla atanalım. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde göreve hazır gıda mühendisleri olduğumuzun bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

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 GIDA MÜHENDİSLERİ AZALDIKÇA TOPLUM ETKİLİYOR 

Basın toplantısında konuşan Gıda Mühendisleri İstihdam Platformu Yöneticisi Günseli Karaçayır ise, şunları dedi: “Birçok gıda mühendisi meslektaşımız, eğitim sürecini tamamladıktan sonra özel sektörde çalışarak teoride aldığı bilgileri pratik ile birleştirmektedir. Sonrasında da konusuna hakim hale gelmektedir. 2020 puanlarımızla 2 yıl bekledikten sonra, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yalnızca 135 gıda mühendisi ataması yapılmıştır. Biz gıda mühendisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı meslek gruplarından bir tanesiyiz. Son günlerde kamuoyunda artan gıda zehirlenmesi vakaları, gıda üretimindeki skandallar, denetim eksikliğinden kaynaklı gıda taklit ve tağşiş listeleri kabarmaya başlamıştır. Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önleyici tedbirlerin alınmaması ve gıda denetimlerinin yetersiz olması, toplum sağlığını ciddi bir biçimde etkilemekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu durumda atamaların yetersiz olduğunu gözler önüne sürmektedir.”

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“ATAMALARIN YAPILMASINI BEKLİYOR” 

Karaçayır, “Türkiye’de bulunan yaklaşık 720 bin gıda işletmesi, 7 bin 500 gıda kontrol görevlisi tarafından denetlenmektedir. Denetimlerde her gıda kontrolü görevlisi başına yaklaşık 100 işletme düşmektedir. Denetlenen işletmelerin kapasitesi ve ürün çeşitliliği de göz önüne alındığında, gıda kontrol görevlilerinin iş yükü daha da artmaktadır. Fakat ülke geneline bakıldığında 100 binden fazla gıda mühendisi bulunmaktadır. İşsiz gıda mühendislerinin hepsinin kamuda yer alamayacağı aşikârdır. Fakat kamuda çalışmak isteyen ve aynı zamanda KPSS’den 80 ve üzeri puan almış kişilerin atamalarının yeterli sayıda yapılması beklenmektedir. Tez zamanda güzel sonuçlarla karşılaşmayı umuyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı. 

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-
 

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