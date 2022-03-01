Gıda takviyesine talep artıyor

Gıda takviyesi ürünleri distribütörü Serdal Yavuzoğlu, Türkiye’de gıda takviyeleri pazarının geçen yıl 300 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Yanlış ve yetersiz beslenme, pandeminin etkisi gıda takviyelerine talebi artırdı” dedi.

Gıda takviye ürünleri satışı yapan Gano Excel Şirketi Bağımsız Distribütörü Serdal Yavuzoğlu, yanlış ile yetersiz beslenme, günümüzde hormonlu gıdalardan yeterli şekilde vitamin, mineral gibi bileşenlerin sağlanamaması ve koronovirüsün de etkisiyle gıda takviyelerine talebin arttığını söyledi.

PAZAR HIZLA BÜYÜYOR

Son yıllarda gıda takviyesi pazarının hızla büyüdüğünün bilgisini veren Yavuzoğlu, “2020 yılı salgınla çok ağır ve zorlu geçen bir yıldı. Pandemi gıda takviyeleri pazarını 2020’de dünyada 120 milyar dolar sevilerine çıkardı. Gıda takviyesi ve türevlerini kullanımı birçok sebepten ötürü ülkelerde yüzde 90’ları aştı. Türkiye’de ise gıda takviyeleri pazarının büyüklüğü bir önceki yıl 210 milyon dolar olarak ölçülürken, geçen yıl ise 300 milyon dolara ulaştı” dedi. Yavuzoğlu, gıda takviyesi pazarında yerli ve yabancı pek çok firmanın yer aldığını aktardı.

“TEDAVİ DEĞİL DESTEKLEYİCİDİR”

Yavuzoğlu, gıda takviyelerinin ilaç olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “Gıda takviyeleri ve türevleri sağlıklı kişilerin sağlıklı hallerinin korunmasına destek olmak için planlanmış ürünlerdir. Doktorunuzun tedavi ve yöntem ilaçlarına alternatif değil destekleyicidir. Alacağınız gıda takviyeleri sizi daha zinde tutmaya yarar. Gıda takviyeleri içeriğindeki doğal besinler sayesinde vitamin ve mineral ihtiyacını yeterli oranda karşıladığı gibi bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Çevresel faktörler ve kötü beslenmeye bağlı olarak vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılması konusunda yardımcı olur. Uyku, aktif yaşam gibi olumlu etki sağlıyor…”

ONAYLI OLMASINA DİKKAT!

Gıda takviye ürünlerinin güvenilir markalardan alınmasını tavsiye eden Yavuzoğlu, “Mağdur olmamak için güvenilir firmalardan gıda takviyesi almakta fayda var. Özellikle aldıkları ürünün gerekli izinlerinin ve onaylarının olmasına dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE TON TÜKETİLİYOR

Yavuzoğlu, firma olarak Çin ve Japon tıbbında yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan kırmızı reishi mantarını içinde barındıran gıda takviyesi ürünlerini tüketiciye ulaştırdıklarını kaydederek, “Tüketimi hızla artış gösteren kırmızı reishi mantarından gıda takviyesi ürünler; çay, kahve yapılıyor. İlgi çok fazla her yıl binlerce ton tüketiliyor” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA