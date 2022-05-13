Gıda Zirvesi'nde Bakan Bilgin'nden dikkat çeken açıklama; "AYAKTA KALAMAYIZ"

Şeker İş'in düzenlediği Gıda Zirvesi'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Son yaşadığımız salgın insanın tabiatla olan ilişkisiydi. Toprak, su ve hava ile olan ilişkimiz bozulduğunda ayakta kalamayız." dedi.

Şeker İş Sendikası tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Gıdanın Geleceği Ellerimizde’ zirvesi Ankara’da yapıldı.

Çankaya'da düzenlenen zirveye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Tarım ve Orman eski Bakanı Veysel Eroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, FAO Türkiye Genel Kordinatörü, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve birçok akademisyen katıldı.

“TOPRAĞIMIZI, GIDAMIZI KORUYACAĞIZ ŞEKERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zirvede yaptığı konuşmada nişasta bazlı şekerin geleceğimizi tehdit ettiğini dile getirdi.

Ekolojik dengenin bozulması ve salgın arasındaki ilişkiye değinen Bilgin, "Tabiatla olan ilişki insanın su, toprak ve canlılarla olan ilişkisidir. Son yaşadığımız salgın da insanın tabiatla olan ilişkisiydi. Toprak, su ve hava ile olan ilişkimiz bozulduğunda ayakta kalamayız. Kapitalizm bunları bir tüketim aracı haline getirdi. Kapitalizmin haz duygusunun nasıl bir tahribat yarattığını görüyoruz. Yeni bir çevre, insan ve tabiat ilişkisine evrilmemiz gerekir. Son yapılan araştırmalar ve veriler önlem alınmazsa gelecekte nasıl bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Toprağımızı, gıdamızı koruyacağız. Şekerimize sahip çıkacağız. Şeker-İş’in gösterdiği duyarlılık kadar duyarlılık göstereceğiz" dedi.

“3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNÜ BU AY TAMAMLAYACAĞIZ”

Sadece kamu çalışanları, işçiler değil aynı zamanda emeklilerle ilgili de hazırlıkları olduğuna işaret eden Bilgin, “3600 Ek Gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Sözleşmeli personel, EYT meseleleri hepsi bizim önümüzde dosya olarak duruyor. Adım adım dosyaları açıyoruz ve çözüme ulaştığımızda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimiz, çalışanlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz endişe etmesinler bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da tahribatı karşısında da korumak. Emeğimizin, emeklilerimizin, insanımızın geleceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak benim görevim” ifadelerini kullandı.

“15 FABRİKA OLMASAYDI ŞEKERİ ÜÇ MİSLİ PAHALI YİYECEKTİK”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise şeker fabrikalarının önemine dikkat çekerek şeker fabrikalarının kapanmaması için Şeker İş ile birlikte önemli bir mücadele verdiklerini anlattı. Atalay, "15 fabrika olmasaydı şekeri üç misli pahalı yiyecektik" dedi.

"YAŞAMALIYIZ, YAŞATMALIYIZ"

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, "Sanal gerçekliklerin ileri boyutlara ulaştığı acı ve gözyaşlarıyla dolu evrende herkesin şapkasını çıkartıp önüne koyması gereken bir yüzyılı yaşıyoruz. Savaşlarla sınanan, açlıkla imtihan edilen ve milyonlarca insanın yok oluşuyla sonu henüz belli olmayan bir evrilme yüzyılından bahsediyorum. Bizler, farklı milletlerden, farklı kültürlerden, farklı renklerden, farklı inanış şekillerinden olsak da gururla, iftiharla gelecek nesillere anlatacağımız çok şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet kuşağı olan atalarımız tarafından emanet edilen, ülkemiz ve dünya denilen bu mirası, kendi ellerimizle yok etmek gibi bir seçeneğimiz kesinlikle olmamalı. Yaşamalıyız ama yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YIKICI OLMAYA BAŞLADI”

İklim krizinde herkesin sorumlu olduğuna dikkat çeken Gök şöyle devam etti: “Son 10 yıldır yaşanan iklim değişikliği daha yıkıcı olmaya başladı. Bu da gelecek yıllarda gıda krizini tetikleyecek en önemli faktörlerin başında geliyor. İklim krizi ve ona paralel ortaya çıkacak olası bir gıda krizinin, tüm dünyada yeni bir göç dalgasını derinden tetikleyeceği de büyük olasılıklar arasında. Geçmişi değil ama geleceği değiştirebilir, iyileştirebiliriz."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA