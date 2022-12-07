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Goblin modu nedir? Goblin modu neden yaygınlaştı?

Goblin modu Oxford University Press’in yapmış olduğu yılın kelimesi oylamasında birinci oldu. Yılın kelimesi seçilen Goblin modu oyların yüzde 93’ünü aldı. Peki, Goblin modu nedir? Goblin modu neden yaygınlaştı?
Goblin modu nedir? Goblin modu neden yaygınlaştı?

Oxford Sözlüğü her yıl bir ‘yılın kelimesi’ seçiyor. 2021 yılında kısaltması aşı kelimesinin olan ‘vax’ seçilmişti. 2022 yılında ise Goblin modu seçildi. Yılın kelimesini halkın verdiği oylar belirledi. Goblin modu terimi 318 bin 956 oy aldı. Peki, Goblin modu nedir? Goblin modu neden yaygınlaştı?

 GOBLİN MODU NEDİR? 

Oxfor University Press yılın kelimesi için Metaverse, yanındayım anlamına gelen IStandWith ve Goblin modu kelimelerini oylamaya sundu. Oylamayı kazanan Goblin modu kişinin toplumsal kalıpları reddedip istediği gibi davranması anlamına geliyor. Goblin modu için pasaklı ve açgözlü tanımı da yapılıyor. Sosyal normları reddetmiş kişilere söylenen Goblin modu aynı zamanda tembel ve keyfine düşkün insanlara da deniyor. Goblin modu ülkemizde pek sık duyduğumuz bir terim olmasa da diğer ülkelerde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Goblin modu kişinin estetik kaygı yaşamadığı anlamına da geliyor. 

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 GOBLİN MODU NEDEN YAYGINLAŞTI? 

Goblin modunun 2022 yılının zor geçmesinin etkisi olarak çoğu insanda görülebileceği söyleniyor. Aynı zamanda 2009 yılında Twitter’da görülen bu terim 2022 yılının Şubat ayında popüler oldu. Goblin modunun yaygınlaşmasının bir diğer sebebi ise pandemi sürecinden sonra insanların normal hayatlarına dönmek istememelerinden kaynaklı olduğu söyleniyor. Goblin modu yaşayan bireylerin sosyal medyada servis edilen hayatı reddettikleri söyleniyor. Goblin ruh haline sahip bireyler, sosyal medyada sunulan hayatın ulaşılamaz olduğunu düşünüyor ve bu hayata isyan niteliğinde davranışlar sergiliyorlar.

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