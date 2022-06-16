Gölbaşı Belediyesi'nden satılık 5 parsel arsa

Gölbaşı Belediyesi mülkiyetindeki 5 parsel arsayı satışa çıkardı. İmar durumları “konut alanı” olan arsaların muhammen bedelleri toplamı 25 milyon TL’yi buluyor. İhale tarihi ise 05/07/2022

Gölbaşı Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 5 parsel arsayı satışa çıkardı. İmar durumları “konut alanı” olan arsaların muhammen bedelleri toplamı 25 milyon TL’yi buluyor.

Basın İlan Kurumu’nun sitesinde yayınlanan ilana göre, Gölbaşı Belediyesi 5 adet taşınmazı ihale ile satışa sundu. Parseller açık teklif usulü ile peşin bedelle satılacak. Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu’nda yapılacak olan satış ihaleleri 05/07/2022 salı günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Belediye hizmet binasından görülebiliyor.

TÜM MASRAFLAR ALICIYA AİT

Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecek. İmar durumu “konut alanı” olan satılık arsaların 2’si Taşpınar, 2’si Kızılcaşar, 1’i Örencik mahallesinde bulunuyor. Yüzölçümleri ise 1 ile 5 dönüm arasında değişiyor.

MUHAMMEN BEDELLERİ 1 İLE 14 MİLYON TL ARASINDA

Örneğin Taşpınar Mahallesi’ndeki satılık arsanın yüzölçümü 5 bin 376 metre kare ve muhammen bedeli 14 milyon 649 bin 600 TL. Aynı mahalledeki diğer parsel ise 1334 metre kare ve 2 milyon 534 bin 600 TL muhammen bedelli. Gölbaşı Belediyesi’nden satılık arsaların muhammen bedelleri bu şekilde 1.7 milyon TL ile 14 milyon 649 bin 600 TL arasında değişiyor.

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