Çocuk Gelişimi Uzmanı Zeynep Sarıoğlu, çocukların kendileri için doğru ve yanlışı seçme olgunluğuna erişene kadar olumsuz örnek alacakları durumlardan kaçınılması gerektiğine değinerek “Daha iyi bir dünya için, görevlerimizi yerine getirmeliyiz" dedi.

Uzman Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Zeynep Gül Sarıoğlu, Dünya Çocuk Günü hakkında gazetemize konuştu. Sarıoğlu, çocukların küçük yaştan itibaren ekrana maruz kaldıklarını, ekran bağımlısı çocukların yaşadığı sağlık problemleri ve ebeveyn kontrolü noktasında ebeveynlere düşen görevleri aktararak bir dizi önerilerde bulundu. Sarıoğlu, “Çocuklar fark edilmek, anlaşılmak ve ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Çocuklar, yarınlarımızın geleceğidir. Bizler el birliği ile daha iyi bir dünya için, çocukların yüksek yararını gözeterek görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Daha bilinçli bir toplum için fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı çocuklar yetiştirmeli, onlar için uygun ortamlar oluşturmaya ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya çalışmalıyız” dedi.

HER ÇOCUĞUN İLGİYE İHTİYACI VARDIR

Uzman Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Zeynep Gül Sarıoğlu, “Dünyaya gelen bireylerin yetişkinlerden farkı olmaksızın ihtiyaçları vardır, ancak bu ihtiyaçları yerine getirebilecek bilgi ve beceri ve donanıma sahip değillerdir. Bu nedenle çocuklar, yetişkin insanların desteğine ihtiyaç duyarlar. Çocukların beslenme, barınma, öz bakım ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, onların sevilme ve ilgi ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekmektedir. Çocuğun bakımında eksiklik olduğunda, fiziksel rahatsızlıkları somut olarak gözlemlenmektedir. Sevgi eksikliğinin sonucunda ise çocuklarda davranış problemleri, öfke sorunları, iletişim problemleri gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI OLUŞTURULMALI

“Çocuklar fark edilmek, anlaşılmak ve ihtiyaçlarının karşılanmasını ister” diyen Sarıoğlu, ebeveynlere düşen görevleri şöyle aktardı: “Ebeveynler çocuklarının gelişim süreçlerinde ortak kararlar alarak kendileri için yol haritası oluşturmalıdır. Her bireyin özel olduğu gibi her ailenin de dinamikleri birbirinden farklıdır. Çocukların gelişiminin iyi, yeterli, sağlıklı olması için anne ve babanın fiziksel ve ruhsal sağlığının iyi olması, bununla birlikte eş ilişki durumunun da iyi olması gerekmektedir. Ailede iç huzur sağlandığında, anne ve baba mutlu olduğunda, yetiştirdikleri çocuklarda mutlu olacaktır. Ebeveynler öncelikle birbirleri arasında ki ilişkilerini güçlendirmeli, ardından çocukları için yapabileceklere ortak kararlar vermelidirler.”

EKRAN BAĞIMLISI ÇOCUKLARIN SAĞLIK PROBLEMLERİ

Pandemi süreci sonrasında çocukların ekran karşısında kalma sürelerinin arttığını vurgulayan Sarıoğlu, bununla beraber birçok sorunun ortaya çıktığını kaydetti. Sarıoğlu, “Virüsten korumaya çalıştığımız çocuklarımız evde telefon ve televizyona maruz kaldılar. Çok fazla ekrana maruz kalan küçük çocukların gelişimlerinde gerilik olmasına, konuşmalarında gecikmelerin olmasına, odaklanma ve dikkat problemleri yaşamalarına neden oldu. Kontrolsüz izlenilen videolar ve oyunlar nedeniyle çocuklarda öfke problemleri, kendilerini doğru ifade edememe, empati kuramama sorunları yaşadıkları gözlemlenmeye başladı. Bu durumun çocuklarda bilişsel ve sosyal olumsuz etkilerinin yanında, postür bozukluğu, boyun-bel ağrıları, göz problemleri, uyku bozukluğu, sürekli aynı pozisyondan kalmaktan ve hareket etmemekten kaynaklı olarak kilo problemleri, bilinçsiz beslenme sorunları gözlemlenmektedir” şeklinde konuştu.

EBEVEYN KONTROLÜ GEREKİYOR

Çocukların kendileri için doğru ve yanlışı seçme olgunluğuna erişene kadar olumsuz örnek alacakları durumlardan uzak tutulmasını gerektiğini altını çizen Sarıoğlu, ebeveynlere ekran süresinin kontrolünü sağlamaları gerektiğini duyurdu. Sarıoğlu, “0-2 yaş arasındaki çocuklar ekrana maruz bırakılmamalıdır. 3-5 yaş arasında parça parça olacak şekilde yarım saat, 6 yaş ve üzerinde ortalama bir saat olacak şekilde ayarlanmalıdır. Saat konusunda tutarlı olunmalı ve bu süreyi aşmamaya gayret edilmelidir” dedi.

YARINLARIMIZIN GELECEĞİ ÇOCUKLAR

Sarıoğlu, “Çocuklar, yarınlarımızın geleceğidir. Bizler el birliği ile daha iyi bir dünya için, çocukların yüksek yararını gözeterek görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Daha bilinçli bir toplum için fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı çocuklar yetiştirmeli, onlar için uygun ortamlar oluşturmaya ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya çalışmalıyız” diyerek konuşmasını noktaladı.

Buket Beslen / İLKSAYFA